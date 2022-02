El grupo mayoritario no aprovecha la ventaja numérica, tres de sus miembros nominados









Carmen se escandaliza por algo que ha hecho Rafa. Tal vez exagere un poco, pero está claro que no le ha sentado nada bien su actitud. La supuesta traición de Rafa a Alatzne supuso que Carmen amenazara con no volver a hablarle. O le ha dado una extraordinaria importancia a eso o está aprovechando la situación para dejarle mal como castigo por lo mucho que le está haciendo sufrir su actitud con la chusma, o sea, ver a Rafa con Laila y Nissy. En lo que ha debido de caer Carmen es en que Rafa no hubiera podido traicionar a Alatzne si antes no lo hace ella misma. El relato de los hechos es el siguiente: Alatzne le dice a Carmen que no le apetece acercarse a Rafa cuando está con las mellizas. Carmen lo comparte con Rafa y este, a su vez, este se lo cuenta a Laila. ¿Quién traicionó antes?

Entre Alatzne y Laila hay dos personas imprescindibles para transmitir el mensaje. Estas son Carmen y Rafa, en ese orden. Carmen no ha caído en lo que tiene de contradictorio su enfado porque Rafa hubiera transmitido a Laila el reparo que tiene Alatzne hacia ella y su hermana. Un enfado absurdo e importado, toda vez que ella misma habría traicionado a Alatzne antes. Si Rafa puede contarle el chisme a Laila es porque antes Carmen se lo contó a él. “Ya está, no tengo nada más que hablar contigo. Me parece increíble que te hayas portado así de mal con Alatzne, contando a Laila lo que piensa de ella”, decía Carmen un rato antes de empezar la gala. Ahí no estuvo despierto Rafa, que debió responder: “Tú también me lo has contado a mí antes”.

De manera que Carmen se lo cuenta a Rafa y no pasa nada, pero si Rafa se lo cuenta a Laila es una traición en toda regla a Alatzne. Es la segunda vez que Carmen se posiciona del lado de la antigua integrante de su extinto grupo. Su enemiga ha cambiado y por eso se apiada de la anterior. Carmen tenía celos de Alatzne, pero desde que Rafa se apartó de ella por considerar que tiene actitudes de persona celosa y posesiva ahora es Laila quien capitaliza esos celos. Y lo más importante: la vara de medir de Carmen está estropeada porque ve lo de Rafa como una traición y no lo suyo.

No termino de entender la actitud sumisa de Rafa con Carmen. Anoche le faltó arrastrarse por el suelo pidiendo que le perdonase. No solo se disculpó, también aseguró a la desesperada que no se va a relacionar con nadie más mientras siga en esa casa. Está dispuesto a pasar tres meses más incomunicado que una monja de clausura. Contra lo que él mismo había dicho, en lugar de reclamar su autonomía e independencia en lo relativo a las relaciones que establezca, decidió aceptar el chantaje emocional de su amiga. Era mucho más fácil decir “vete a la mierda”.

Los recelos de Carmen amenazaban con enfriar su relación con un Rafa que en los dos últimos días solo ha tenido el apoyo de Álvaro. Este también ha pasado por diferentes etapas. Las suyas son etapas breves, de manera que cada día es necesario actualizar su estado. Ahora está a partir un piñón con Rafa y coincidiendo con él en todo. Gracias a ello este lo ha sobrellevado mejor, porque todo indicaba que Carmen no se reconciliaría nunca con él. Sin embargo, anoche el equipo de los vasallos descubría su nuevo dormitorio. Se trata de una granja con las camas a ras del suelo y separadas de dos en dos. Pues bien, Carmen y Rafa bien que se apresuraron a coger una de esas dos, en concreto las situadas más o menos donde estaban las camas de Adrián y Colchero, que fueron a protestar por ello.

La frustración de Adrián no podía venir de tener que dormir una semana en una parte distinta de la habitación porque poco antes se había enterado de su nominación. El grupo mayoritario no ha pactado las nominaciones verbalizándolo con transparencia, pero les ha bastado con escuchar todos las reflexiones de Adrián sobre la nueva ronda de nominaciones para saber bien lo que debían hacer. Con ligeras variaciones, todos nominaron igual, alternando entre Rafa y Álvaro los dos puntos y los tres. Esa concentración de votos solamente en dos concursantes podía ser una buena estrategia cuando quedaban nominados tres concursantes, pero ahora son cuatro (o más) y significa estar dejando mucho margen para que salieran algunos de ellos a la palestra, como así sucedió.

Es un fracaso que el grupo mayoritario no sea capaz de aprovechar su ventaja y queden nominados dos de ellos. En realidad son tres, pero Brenda no cuenta al ser una nominación disciplinaria decidida por el programa. Comparando su actitud con la de Nissy en la bronca habida entre ambas está claro que merece más la sanción Brenda. Diría que la de Nissy es más por reiteración, igual que los árbitros cuando sancionan por acumulación de faltas. Por eso me da más miedo lo de Brenda. Nissy es un petardo con la mecha muy corta que explota de manera muy sonora, para dejar un placentero silencio tras él. Sin embargo, Brenda es capaz de provocar pesadillas en las que te arrastra hasta una ambulancia para que te vuelvan a colocar los dientes. El horror, vamos.

El rostro de Adrián era épico y hablaba por sí mismo cuando Carlos Sobera le comunicaba que está nominado. La liturgia fue casi perfecta y solo hubiera sido superada si hubieran vuelto a comunicar uno a uno si están o no nominados. En este caso el orden de los factores sí es importante y me pareció que ayudaba a crear el ambiente perfecto. Primero dieron la noticia a las dos nominadas disciplinarias para seguir con Rafa, Álvaro y Laila. A renglón seguido vendría Kenny y, como plato fuerte, Adrián. Está claro que no se lo esperaban.

Que estuviera Brenda nominada resolvía esa semana la expulsión, pero qué poco dura la alegría en la casa del pobre y ahora la duda está en si descabezar el grupo por ese lado o por el de Adrián, dueño del harén. Kenny es también una tentación, aunque solo molesta cuando no está durmiendo, y eso se da solo en raras ocasiones. Con el cuarteto hecho pedazos, Alatzne y Carmen cargando contra Rafa y descartada cualquier estrategia de nominación por parte de este, el grupo mayoritario tenía la oportunidad de hacer una jugada maestra. Sin embargo, han caído dos nominados con tan solo cinco puntos. Creían que a Rafa y compañía les había descolocado la nominación disciplinaria de Brenda, pero los realmente sorprendidos fueron ellos.

Adrián estuvo algo nervioso toda la noche. Cuando se formaban las parejas para la prueba semanal, justo antes de que fueran nombrados caballero o vasallo, Kenny se apresuró en sacar a Alatzne. Mientras tanto, Rafa decidía quedarse descolgado sin pareja, a pesar de los ofrecimientos de las mellizas, dispuestas a separarse. Pero Rafa había decidido ir solo, y eso inquietó a Adrián. Tal vez pensó que el desparejado podía tener un privilegio, como pasó con el propio Kenny dos semanas antes. Entonces este era empujado a unirse a Rafa, quien insiste en que prefiere ir solo. Cuando Alatzne asegura que ella quería ir sola en realidad estaba tapando el motivo real de esta maniobra.

Por decisión de las reinas Virginia (que se lo ganó sacando a Excalibur de una roca) y Nagore (que está de visita hasta el domingo), los grupos quedaron ordenados así. Caballeros son Nissy, Marta, Alatze, Brenda, Álvaro y Adrián, este último por error, según reconoció Nagore. Está claro que la visitante traía alguna consigna que no fue del todo atendida por su despiste. Tanto imponerse a Virginia para luego esto. Me recordó cuando en su edición intentaba contar votos usando judías para pactar las nominaciones y terminaba saliéndole a devolver. Y, por consiguiente, vasallos serán Rafa, Carmen, Laila, Colchero y Kenny.

En este tipo de pruebas (ya sean caballeros y vasallos, señores y criados, o cómo quiera que sea) siempre salen beneficiados los que tienen el papel menos agradecido, en este caso los vasallos. A poco que los caballeros no sean muy listos cometerán el error de abusar de sus vasallos, lo cual no se va a ver bien por la audiencia. Por otra parte, que coincidan Rafa, Carmen y Laila parece una ocasión inmejorable para arreglar lo suyo entre los tres. O lo arreglan o termina de explotar la cosa.

No es fácil hacer una reseña del expulsado anoche. Alberto ha sido uno de los concursantes más anodinos de esta edición, lo cual tampoco parece inquietarle. Anoche presumía de haber sido elegido por sus compañeros como el mueble oficial porque compensaron diciendo que es buena persona. Peor hubiera sido que fuera mueble y más malo que la tiña. Además, hace buen café. Eso dice, al menos.

No podían nominar a Brenda ni a Nissy porque ya lo estaban. Por su lado, Nissy y Laila concursan desde ayer por separado. El destino de una no estará ligado al de la otra y las podrán nominar por separado, aunque ellas tendrán que seguir poniéndose de acuerdo para nominar. Los caballeros comunicaron a quienes daban sus puntos en el cubo y los vasallos a la cara. Es la única peculiaridad de unas nominaciones sin inmunidad, salvación, intercambio, ni nada de eso.

Nominados definitivos: Brenda (disciplinaria), Nissy (disciplinaria), Rafa (22), Álvaro (16), Laila (9), Kenny (5) y Adrián (5). Siete nominados como siete soles. Esto es lo más destacado de las nominaciones junto a los tres puntazos que le metió Alatzne a Rafa, no sé si más resentida por su rechazo o porque fuera bruscamente sincero al decirle que le parecía celosa y posesiva (que lo es). No sería muy sólido el cariño hacia él para que se le haya olvidado tan pronto.

De entre los concursantes que siguen en la casa, solo Carlos sigue manteniendo su marcador a cero. Carlos es el nuevo Luis Rollán, solo que con bastante menos gracia. El dato curioso es que Rafa y Álvaro han recibido el mismo número de puntos de sus compañeros en las cuatro jornadas de nominaciones (tres en realidad, porque la semana pasada no se repartían puntos), 53 cada uno. Ostentan el récord de la edición, seguidos muy de lejos por Carmen o Alatzne, con 20 y 18 respectivamente.

Ya he señalado antes el tufo a pacto del grupo mayoritario, aunque no les sirvió para evitar salir a la palestra dos de ellos. Muestra de ello es que a Álvaro y Rafa les nominasen 8 compañeros, además de ser exactamente los mismos. Para subir a Adrián bastó con que le nominasen Rafa y Álvaro, sin que este último le diera ni siquiera la máxima puntuación.

Me hubiera gustado que hicieran en la gala la votación de mueble. Espero que eso lo veamos otro día junto al careo por el secreto al que han apostado las mellizas y otras cosas que no entraron anoche al ser la gala más corta.

Marta considera a Rafa “demasiado inteligente”. No me extraña que lo crea así porque visto lo visto anoche en el grupo grande lo importante no debe ser el número de integrantes sino el de neuronas que suman entre todos.

