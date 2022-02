Rafa advierte sobre Álvaro a Carmen: “Ten cuidado con este porque al final queda él de víctima y tú de mala”









Qué bien y qué mal supo elegir Álvaro el momento para declarar su amor a Carmen. Bien porque ayer era víspera de gala, ideal para que fuera protagonista el concursante con sobrepeso que sufre por amor y al que la chica por la que bebe los vientos le da calabazas. Y mal porque las dos veces que se animó a dar el paso Carmen se vio salvada por la campana. O sea, salvada por el teléfono. Sonó por la mañana y lo cogió Rafa, por lo que estuvo todo el día unido a Colchero. Y por la tarde sonó de nuevo y lo cogió Alberto, quien pudo hacer una pregunta a la audiencia. Mientras tanto, Álvaro esperando su momento, que llegó al fin.

Lo sabía él mismo, lo sabía la casa entera y lo sabíamos todos nosotros aquí fuera: el amor de Álvaro no es correspondido. Por tanto, a Carmen le tocaba la ingrata tarea de decírselo. No le dieron muchas vueltas y enseguida desearon ambos que esto no afecte a su amistad. Pero también sabemos todos que sí afectará, al menos durante un tiempo. El necesario para que desaparezca la tensión generada entre los dos. Por la noche Álvaro lloraba y Carmen se sentía incómoda. La situación ha sido especialmente enojosa porque toda la casa estaba pendiente. Cuando Joaquín Prat saludó por teléfono a Rafa lo primero que este dijo fue: “Aquí estamos, esperando que Álvaro se declare a Carmen”. Y así era. Había pasado de ser algo entre dos a una cuestión de interés para el grupo por la indiscreción de Álvaro.

Tanto Rafa como Alatzne habían aconsejado a Álvaro que lo hablase con Carmen, toda vez que esta ya sabía lo que había. El consejo hubiera sido distinto siendo ella ignorante de lo que dice sentir su compañero. En tal caso, lo sensato habría sido decirle que se lo guardase para él. Son varias las razones por las que tendría que haber hecho eso, incluso pienso que lo lógico hubiera sido que saliera del propio Álvaro. La más importante es que él mismo ha afirmado estar convencido de su amor no sería correspondido, y por si tenía dudas se lo advirtió por la mañana Alatzne. También conocemos su convicción de que a Carmen le gusta Rafa. Ayer dio el paso sabiendo aún sabiendo estas dos cosas.

Que Álvaro se anime a declarar su amor sabiendo que no tiene posibilidades es muy significativo. Aunque tal como se han dado las circunstancias tiene un pase porque sabiendo que ella ya está enterada no tenía otra opción que al menos hablarlo. Evitarlo hubiera sido una huida hacia adelante sin terminar de cerrar el tema. No estoy considerando si es sincero o no respecto a sus sentimientos. Rafa no desconfía y cree que es una actitud que cuadra con un chaval de quince años que teme no gustar nunca a nadie y se fascina ante cualquier mujer en el tiempo que dura un relámpago (son palabras mías, pero vino a decir algo así). Alatzne, sin embargo, duda de que sea posible tan repentino enamoramiento.

Virginia era más explícita mencionando lo que está en la mente de todos: lo de Álvaro puede ser una estrategia para llamar la atención y lograr protagonismo en el programa (también son mis palabras, pero estaba implícito en sus palabras). Ya digo que esto se ha convertido en un tema de interés general, por lo que todos están en su derecho de dar su opinión. La mía es que Álvaro evitó parar esto cuando debiera haberlo hecho, no sé si porque le fue de las manos o de forma intencionada. Aunque Rafa y Alatzne no piensen lo mismo sobre las intenciones de Álvaro bien podrían haberse molestado ambos por ser casi los últimos en enterarse. Pero han tenido suficiente generosidad como para pasar esto por alto.

En su conversación de la mañana, Alatzne dejó claro a Álvaro que no le gusta Rafa en el aspecto romántico que se entiende cuando él mismo ha hecho conjeturas al respecto. Tienen una bonita amistad y muchísima complicidad, pero solamente eso. Más bien, nada más y nada menos que eso. El argumento de Alatzne para ser completamente convincente es este: “Si me gustase de verdad no se me hubiera ocurrido dormir con él”. Sabiendo lo que ahora sabemos, que Álvaro se interesase tanto por atribuir enamoramientos entre Carmen y Rafa o entre este y Alatzne podía ser para ver si tenía el camino despejado. Aunque si sus intenciones eran otras cuanto más enredo hubiera mejor.

En todo caso, la indiscreción de Álvaro ha dado lugar a situaciones incómodas, y no solo para Carmen. Que Rafa se negase a cerrar las puertas a nada ya se hablase de Carmen como de Alatzne puede interpretarse como un juego a dos bandas y también una manera de tirar balones fuera. La sospecha de que Rafa le dice lo mismo a sus dos aliadas es razonable y está basada en hechos reales. Por ejemplo, a las dos les ha venido a decir que heredarán su esfera si cuando él sea expulsado lo siguen haciendo así. Nadie les ha contado que Kenny haya heredado la esfera de Héctor, pero han acertado sospechándolo. Además, Carmen ha interpretado en alguna ocasión que era más importante que Alatzne para Rafa, y lo mismo ha pasado al contrario.

¿Es posible que Rafa no tenga claro si es más importante para él Carmen o Alatzne? Podría ser, aunque también que prefiera un aspecto de cada una y no quiera perderlas. Por eso les promete lo mismo a las dos, lo cual no está nada bien. Otra interpretación más arriesgada es que quiera a Alatzne como su mejor amiga y aliada, mientras que por Carmen pueda estar sintiendo algo más. En tal caso, se entendería que tantea a Carmen aprovechando la enorme complicidad que tiene con Alatzne. Y eso no me parece del todo censurable. Como decía ayer Virginia, Rafa no es hipócrita, si no humano. En cualquier caso, parece mientras la trama de Álvaro se ha agotado en sí misma, sean sus sentimientos ciertos o no, a la de Rafa con sus dos aliadas le queda para rato.

Convertir algo tan personal en un asunto de la comunidad tiene sus peligros. Por ejemplo, que alguien aproveche para enredar y perjudicar a una de las partes o las dos. Eso parece haber intentado Elena, y debo decir que pocas cosas podrían sorprenderme menos. Resulta que la Pantoja de la casa de los secretos ha contado que Carmen estaba preocupada porque Álvaro pueda fastidiar su concurso. Se lo dijo a él mismo después de que ambos se hayan convertido en habituales confidentes. Confidencias que a veces son fake news, realidades manipuladas al antojo de una de las partes. Rafa informó de esto a Carmen, que dio una versión bien distinta. “Yo no he dicho eso. Dije que tenía miedo a fastidiarle a él su concurso”. La lianta es Elena, pero no le falta razón a Rafa en su consejo: “Ten cuidado con este (por Álvaro) porque al final queda él de víctima y tú de mala”. Tal cual lo creo.

Los momentos más dramáticos dieron paso esta madrugada a una mayor relajación, propiciada por la fiesta de celebración del Año Nuevo chino. Primero sonó ‘Corazón partío’ de Alejandro Sanz y tanto Carmen con Álvaro se apuntaron a entonarla. Luego ambos hablaban de la letra de ‘Hijo de la luna’, de Mecano. La música, como el humor, sirve para ayudarnos a vivir. Antes, Álvaro había intentado una vuelta a la normalidad con un beso en la mejilla a Carmen. El cuarteto volvía a serlo negándose a dar la fiesta por terminada cuando todos los demás se habían retirado ya. Como los típicos cierrabares, y todavía juntos.

No entiendo la manía que tienen algunos de decir cosas a un compañero que no aportan nada ni ayudan a mejorar la relación entre los dos. Lo pensaba el otro día cuando Marta se acercó a hablar con Elena para explicarle por qué la había nominado. Era una confesión tardía e innecesaria. Si las nominaciones no son a la cara es por algo y nadie está obligado a decir a quién ha nominado, menos el porqué. Aún peor me pareció la explicación. A modo de reproche decía Marta que Elena ahora se llevaba bien con las mellizas cuando antes habían estado a punto de matarse. También dijo no entender que Elena no nominase a Carmen después de todo. Y digo yo, ¿a ella qué le importa?

Marta se muestra molesta en lugar de celebrar que Elena se lleve mejor ahora con otra compañera y ambas hayan superado aparentemente sus diferencias. Por su parte, no sé en qué le afecta si otro nomina a mengano o zutano. Insisto en que tendría sentido el acercamiento si fuera para resolver la relación entre ellas dos, pero los reproches a Elena no parecen tener ese objetivo. En realidad, se me escapa cuál es el objetivo. Lo mismo me pasó ayer viendo a Cora explicarle también a Elena actitudes suyas que no le cuadran. Como si lo hubieran hablado antes, Cora también se extraña de que ahora Nissy y ella parezcan grandes amigas. Pero… ¿dónde está el problema? ¿acaso es un pecado llevarse bien?

Marta y Cora sacan su lado justiciero cuando hablan con Elena sin ningún objetivo práctico. Peor me parece lo de Adrián que parece tener el objetivo de ir señalando a aquellos compañeros que no le son simpáticos. Ayer la tomó con Álvaro, a quien considera un hipócrita por hablar tanto con Elena. ¿Quieren que los demás se lleven mal? ¿Es eso? Además, le preguntó por qué no le dio los seis puntos a él en lugar de a Elena. Álvaro, que no es tonto, aprovechó la interpelación extemporánea de Adrián para sumar puntos con Carmen y arremeter contra Laila. Explicó que Adrián todavía no había tocado a Carmen y que le hubiera gustado poder darle los puntos a Laiala, pero no lo haría porque concursa junto a su hermana Nissy. Lo que viene a ser una carambola.

Moleskine del gato

Cora cree que Alatzne debería repetir en la casa lo que contó en su curva de la vida. No entiende que cada uno decide cuando y con quien quiere compartir las cosas. Curioso que ella ya haya avisado su intención de no compartir ni en la casa ni con la audiencia algunas cosas de su vida.

En la charla entre y Elena esta afirmaba que nunca ha hablado mal de ningún compañero. Lo decía con esta contundencia: “Jamás de los jamases he hablado mal de lo que se posicionaron detrás”. Pero unos minutos antes había llamado “falso” a Colchero. Nunca lo ha hecho y promete no volverlo a hacer, o algo así.

Los cerebros del pacto de nominaciones no lo tienen del todo claro esta semana, así que tendrá que ser hoy mismo cuando lo terminen de pergeñar. En principio, pensaron en Adrián porque le van a votar Álvaro y las mellizas. Eso garantiza sacarlo a la palestra, al menos en condiciones normales. El problema es que Carmen no estaba muy conforme.

La pregunta que Alberto decidió hacer a la audiencia es si quiere salvar a Elena de la expulsión. Algo de lo que ya se enteraría esta misma noche en cualquier caso y sin necesidad de pregunta. Una oportunidad desaprovechada.

Con mucho mimo se hizo ayer Nissy una corona con hojas del jardín. Con la corona puesta se hizo llamar Hermafrodita. Rafa le explicó entonces la diferencia entre hermafrodita y Afrodita.

Esta noche tenemos una fiesta que no debería ser legal perderse. Expulsión de Elena, Rafa o Alatzne después de vivir varios cara a cara entre ellos. Nuevas nominaciones con una mecánica diferente que tirará por tierra las estrategias (¿para eso se molestan en jugar el juego propuesto?). El pulsador de los secretos activado y Kiko Rivera en la casa para proponerles hasta el domingo varios retos de destacados tiktokers. Ganas de gala.

