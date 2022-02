¡Cómo están las cosas en 'La casa de los secretos'! Hace tan solo unas cuantas que la casa más vigilada de España abrió sus puertas a los habitantes de la segunda edición, pero las tramas avanzan a un ritmo frenético: ¡tríos amorosos, peleas explosivas, alianzas secretas e incluso un primer 'edredoning'. ¿Te lo has perdido? No te preocupes. Te traemos la guía definitiva para enterarte de todo lo que está ocurriendo en el reality. ¡Empezamos!

Sin embargo, los participantes tardaron muy poco en convertirse un apoyo el uno para el otro . Y no solo eso. Rápidamente, Álvaro comenzó a desarrollar sentimientos muy especiales por Carmen . "Me recuerda mucho a una persona que ante con locura, pero vamos que sé que no va a llegar a ninguna parte. Intento impedirlo ", confesaba entre lágrimas en El Cubo.

Álvaro no quiere dar un paso adelante con Carmen, ya que sospecha que a ella quien verdaderamente le gusta es Rafa. "No quiero hacer daño a nadie de mi grupo. Creo que ellos sí que se gustan. Lo que más valoro es su felicidad y bueno…Ya estoy acostumbrado no es la primera vez que me pasa. Si avanzan les apoyaré, mientras ellos estén a gusto y felices...", aseguraba.