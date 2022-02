Elena, ante su posible expulsión: "Cada vez tengo más la sensación de que no me voy"

Desde que saliese nominada la semana pasada, Elena no para de darle vueltas a su posible expulsión este jueves.

Durante la noche de este jueves, la concursante ha analizado a cada uno de sus rivales: "Rafa está aquí de paso", comienza. Además, expresa sus temores en voz alta: "No quiero dejar a Alberto solo".

Después, Nissy le pregunta quién cree que se va: "Pues Alatzne... El otro día dijo que fuera tenía una vida maravillosa". Elena también se muestra optimista: "Yo cada vez tengo más la sensación de que no me voy... Yo ya he dicho en el cubo que Alatzne se quiere ir con su familia. Da cero juego", puntúa.