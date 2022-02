Rafa, Laila y Colchero se sacrifican en las nominaciones









Junto a quienes decidían resolver el dilema de la peor forma posible, confiando su destino al azar, otros concursantes se sacrificaban para dejar a salvo a su pareja. Es obvio que no hablamos de parejas sentimentales, aunque tanto en el caso de Rafa como en el de Colchero apunta a una posibilidad de que pueda terminar de ese modo la relación que tienen con Carmen y Adrián, respectivamente. En el caso de Laila quiso salvar a su hermana. Rafa, Laila y Colchero se sacrificaron renunciando a la inmunidad en las nominaciones de anoche. También lo intentaron Álvaro y Alatzne, pero son igual de testarudos y al no dar su brazo a torcer quedaron los dos nominados. Por tanto, se sacrificaban igualmente, pero sin dar un pase de inmunidad al otro.

Quienes optaron por jugarse la inmunidad a piedra, papel o tijera fueron primero Carlos y Marta, para repetir idéntico procedimiento Virginia y Cora. Dejar las decisiones importantes al azar indica no solo la cobardía de no querer afrontar la toma de decisiones, también un desconocimiento de lo que la audiencia espera de ellos. Si todos lo decidieran al azar el interés bajaría a mínimos y el dilema pasaría de ofrecer múltiples aristas que analizar a ser un trámite sin interés ni emoción alguna. No importa el arrepentimiento posterior, porque lo que vale es la decisión del momento. Coincide que son las dos parejas menos comprometidas, donde no había ninguna voluntad de sacrificio. Tal vez porque hay menor implicación emocional entre sus miembros.

La propuesta del dilema tiene interés desde el momento mismo en que deben formarse las parejas. Colchero y Adrián lo tienen meridianamente claro, aunque tanto Marta como Virginia habrían preferido ir con Adrián y tienen que buscar un apaño. Por su parte, Adrián afirma que su segunda opción era Marta, pero ni siquiera menciona a Virginia. Esto no tendría trascendencia si no fuera porque en las horas previas esta concursante confesaba a Carlos que empieza a tener sentimientos hacia Adrián, lo cual no sería recíproco, según lo visto. Entre Virginia y Marta es esta última quien encuentra mejor apaño para enfrentarse a estas singulares nominaciones.

Carlos elige a Marta como pareja y posiblemente fuera su primera opción. Sin embargo, Virginia se une a Cora de manera escasamente orgánica. Cora iría con Laila de no ser porque esta no se va a separar de su hermana por mucho que discutan y el programa las haga concursar ahora por separado. Y ya está dicha la preferencia de Virginia. La pareja de Virginia y Cora es tan circunstancial como la formada por Alatzne y Álvaro. En los tiempos del cuarteto, quien menos confiaba en Álvaro era precisamente Alatzne. El cambio de bando de esta le ha valido para que nadie de ese grupo la elija nunca. Ni para nominar, ni para dedicarle una misiva, ni para nada. Ella y Álvaro quedan siempre descolgados, por lo que también formaron pareja anoche por descarte.

Ya he dicho que Nissy y Laila tienen una fuerte ligazón puesto que no hay nada como tener lazos de sangre. Y solo me quedan Rafa y Carmen, que no tuvieron duda a la hora de ir de la mano. No deja de ser un triunfo de Carmen, quien ha conseguido que Rafa vaya siempre con ella, a pesar de que pase ratos con las mellizas, especialmente con Laila. De los tres sacrificados para hacer inmune a sus parejas tiene más valor el gesto de Rafa. Entre él y Carmen no existe la fuerte ligazón de las mellizas. Además, la determinación de Rafa encontró bastante oposición por parte de Carmen. Mientras esta concursante se postulaba para quedar nominada ella y que se salvase Rafa, Adrián acepta el sacrificio de Colchero sin hacer ni un ademán de salir a la palestra él. Colchero no tuvo ocasión de repensarlo porque su pareja evitó que la hubiera.

Solo sea por justicia poética, no deberían salir ni Colchero, ni Laila, ni Rafa. Tampoco Álvaro y Alatzne, quienes tenían intención de sacrificarse por el otro a pesar de tener una relación que casi siempre se ha basado en la desconfianza mutua. Por tanto, lo justo sería que la cosa estuviera entre Marta y Virginia. Hay argumentos para preferir una u otra y todos son igualmente respetables. Sucede que con algunos de esos argumentos se intenta defender la salvación de una de las dos, pero también valdrían para condenarla. Se dice que Virginia es más lianta y provocadora. Pues por eso tiene más interés que se quede. Prefiero concursantes liantes y provocadores antes que muebles cuya aportación sea prácticamente nula. También que Marta se moja y es buena persona. Enhorabuena por lo segundo, respecto a lo primero pasa casi siempre inadvertido.

El otro argumento para preferir la expulsión de Virginia también vale para defender su permanencia y se refiere a su posible carpeta con Adrián. Veo trama ahí, pero en ningún caso amorosa. El interés está en que Virginia se entere de que no era ni la segunda opción de Adrián. El interés, si acaso, está en su gestión del rechazo más que en la posibilidad de carpeteo. Una vez veamos cómo lo resuelve el interés será parecido al que me despierta ahora Marta, por muy juiciosa que sea y mucho que se esfuerce en dar su opinión sobre los conflictos o decisiones importantes para la comunidad. Aunque me parece algo más prescindible Marta, lo cierto es que no veo mucha diferencia con Virginia. No creo que se note mucho la ausencia de ninguna de las dos. Además de ser igualmente justicia poética por haber coincidido en tomar la mediocre decisión de jugársela al azar, la expulsión me parecería acertada en ambos casos.

Salió Brenda y no fue capaz de pedir perdón mientras estaba delante Nissy. Esta sí había tenido la generosidad de disculparse, pero no fue recíproco. Brenda debió pensar que solo la audiencia merece sus disculpas. Debería dar las gracias al programa por no haber castigado a la audiencia con sus peores momentos. La amenaza de la ambulancia, que hemos visto repetidas veces, fue acompañada por otras más explícitas donde afirmaba desear poner en peligro la dentición de su rival, por ejemplo. Una rival que anoche le ganó la partida. Lo que Sobera interpretaba como un toque de atención de la audiencia por ser la segunda más votada a mí me parece la demostración de una adhesión mucho mayor de la esperada. El martes Nissy tan solo tenía el 33,8 % de los votos, un tercio entre tres concursantes. Brenda concitaba casi la mitad de los votos.

No tiene lógica que Adrián volviera a la casa convencido de que tiene el apoyo de la audiencia y Nissy con la sensación de haber sido castigada. El duelo estaba entre Brenda y Nissy, por lo que el resto de nominados no ha sido tomado en consideración. La audiencia ha tratado de manera bien distinta a las dos lo cual se explica porque la murciana de Marruecos molesta con sus gritos y arranques, pero no ha adoctrinado a nadie en esa casa. Brenda puede que tampoco lo haya conseguido, pero intentarlo lo ha intentado. Sus filípicas eran tan insufribles como las de Héctor y su discurso cargado de un moralismo igual de falso. Y, sobre todo, al lado de nuestra luciérnaga Nissy, Brenda carece de una visible falta de arte y talento.

Como decía ayer en Twitter @eliynohaymas, no sabría decir en qué momento Rafa pasó de un triángulo amoroso con Alatzne y Carmen a uno con esta última y Álvaro para terminar con el que forma junto a Laila y, de nuevo, Carmen. Al menos dos de los vértices del triángulo son siempre los mismos, a pesar de que ella juega a darle celos con Colchero o Adrián para compensar la situación. Otra cosa sería si Carmen escuchara comentarios como este de Adrián: “Carmen se quiere pegar el filete con David y conmigo. Que se lo pegue conmigo, que me puedo ir. Luego, si quiere, con David el resto de la serie. O con los dos”. Algún día quedará al descubierto el machismo que rezuma este personaje.

Aunque lo de Adrián es una fruslería al lado del odio que muestra Carmen hacia Nissy y Laila. A esta última la humillaría y algo más. “En la calle, si estuviese con mis amigos la estaría acuchillando todo el rato. Estaría metiéndome con ella, riéndome de ella y sacándola de quicio”, decía el angelito a Rafa en la cama. Este defendía a Laila porque no cabe otra opción ante palabras tan rechazables. Además, Rafa se lleva bien con ella, posiblemente porque tampoco ha terminado de quitarle la careta. Laila dice que siempre ha apoyado a Rafa, pero le dio tres puntos la primera semana y dos la segunda, no demostrando iniciativa alguna para meterlo en la cadena de salvación. En este caso Rafa podría decir lo de Brenda: “No me quieras tanto y quiéreme mejor”.

El gato responde

Tuve muchas respuestas parecidas a la siguiente al planteamiento de mi escrito de ayer:

Es sano no coincidir y motiva más la discrepancia que la coincidencia. No se puede estar siempre de acuerdo. Sobre si Carmen se lleva peor con Nissy o Laila no era objeto de mi escrito, entre otras cosas porque es obvio. Pero la mañana anterior Carmen había estado discutiendo con Nissy, no con Laila. Y a las dos las llama “chusma” indistintamente, cuando no dice cosas peores. No veo importante que soporte menos a Laila, salvo por responder a esta hipotética pregunta: ¿Por qué Rafa complace a Carmen enfrentándose a Nissy y no a Laila? Si era eso, la respuesta es bien sencilla. No es difícil convenir que da muchos más motivos Nissy, y el miércoles fue tan torpe como para exponerse con sus bromitas sabiendo que esa noche podía ser expulsada por ello (creían que la gala sería ese día y no ayer). Pero dejando aparte que Nissy lo ponga más fácil, la razón de mayor peso bien podría ser que a Rafa le importa más Laila y no pondría en peligro su relación con ella por complacer a Carmen. Por eso utiliza, por así decirlo, a Nissy para ello.

Observatorio de nominaciones

He dedicado toda la primera parte de este escrito a las nominaciones, por lo que solo dejaré aquí constancia escuetamente de cómo resolvieron el dilema las distintas parejas.

Colchero-Adrián > Nominado Colchero.

Nissy-Laila > Nominada Laila.

Álvaro-Alatzne > Nominados los dos.

Carlos-Marta > Nominada Marta (elección con el juego de piedra, papel o tijera).

Virginia-Cora > Nominada Virginia (elección con el juego de piedra, papel o tijera).

Rafa-Carmen > Nominado Rafa.

Nominados Colchero, Laila, Álvaro, Alatzne, Marta, Virginia y Rafa. Como viene siendo habitual, casi media casa a la palestra, lo cual pone especialmente fácil la elección a la audiencia votante. Es una buena manera de que salgan los muebles a la palestra y sea menos fácil que se escondan y lleguen a la final sin haberse sometido nunca a la decisión del público.

Moleskine del gato

Los guionistas de la prueba (Álvaro y Rafa), así como su director (Carlos), posiblemente hayan olvidado que la serie tiene dos protagonistas: Nissy y Laila. Por lo visto hasta el momento, no solo es discutible la calidad de lo planteado, también creo justificadas las quejas de las hermanas. ¿Son egocéntricas? Bastante. Pero esto no impide que su protagonismo sea más que discutible.

Eso sí, el mejor momento de la noche vino de la mano de esa discutida prueba. Concretamente en dos momentos en que Laila perdía la verticalidad. Primero en la cama, con Álvaro casi encima. Luego dándose un guarrazo épico contra el suelo. Pa’ habernos matao.

Colchero llama “churra” a su miembro, pero no solo a eso. Se da la circunstancia de que también llama “churra” a… Adrián. Un poquito de organización, por favor.

Nissy llama “señor oscuro” a Rafa. Entre eso y lo de estar en pijama durante las galas, solo le queda que alguien le rompa la nomigüija, como decía @CanteroBaldano en Twitter.

Estrenamos hoy una encuesta que vendría a ser reverso de la de expulsión. Queremos saber tu preferido entre los inmunes de la semana.

