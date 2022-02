Los concursantes de 'La casa de los secretos 2' se han enfrentado a 'La noche de los sacrificios' . En una nueva gala con Carlos Sobera, no han tenido opción de pactar ni calcular nominaciones ya que se han tenido que enfrentar por parejas a un fuerte dilema : emparejados con la persona con la que más unidos están dentro de la casa, los concursantes debían elegir entre ellos quién estaría salvado y quién nominado .

Adrián y Colchero fueron los primeros en tener que decidir. Tenían un minuto para ello o si no estarían nominados los dos. "Me pongo yo porque esta semana has estado nominado", decía rápido Colchero. Adrián batalló con él estando dispuesto a que los dos estuvieran nominados, pero finalmente accedió. Esta semana Adrián había pasado muy mala semana al estar nominado. Se salvó durante la noche en la nominación contra Brenda y Nissy.