8.00 - 16.00: Empezando

8.00: Buenos días a todos. Gh Vip 6 ya ha comenzado, lo cual es evidente y me imagino que estaréis todos pegados a las dos emisiones. De todos modos, no os culparía por dormir un rato más - o lo que cada cual escoja - para eso me levanto yo.

Por el momento, todo muy tranquilo, dos situaciones, ambas en blanco y negro y banda sonora de respiración pausada.

8.10: El burro rebuzna. Insistente. Nadie le hace caso, sin embargo.

8.25: Música y luz. La casa se llena de brazos que se estiran y caras somnolientas. El burro acompaña con su rebuzno.

Tony es el primero en salir de la cama. Asraf el segundo. El super les da los buenos días. La respuesta de las chicas se acoge a ironía y para calmar los ánimos, el Super les dice que les espera un desayuno. También les recuerda la dinámica de todos los años: lo primero, cambiar las pilas.

Verdeliss se acerca a Aramís y la abraza. "A estas horas no soy feliz", le dice Aramis.

Oriana se encuentra con las primeras dificultades que le ofrece el nuevo tipo de vida a la que ha sido lanzada: "Tía, ¿y dónde enchufo yo las planchas?". Compañeras suyas acusan más el cambio de temperatura y se arropan en sus albornoces.

8.40: Angel y Asraf están con el burro y la llama. En la cocina mientras tanto preguntan al Super cómo calentar la leche. El silencio es la respuesta. Los siguientes comentarios vuelven a mentar la felicidad, que queda de inmediato y sin quererlo asociada al estado de bienestar.

En la cámara 2 Makoke ha ido al confe a dar evidencia de que hace frío.

8.55: Techi y Tony recogen las colchonetas que sacaron al jardín para dormir. Makoke llega a la cocina con instrucciones. Unos a limpiar, otros con los animales. Pronto les pondrán un vídeo sobre cómo limpiar y sobre el cuidado de los animales. Makoke espera que limpiar sea algo así como tirar de un mantel sucio y bajo él aparecera la casa.

9.05: Super les convoca al salón.

9.15: Mientras se emiten los víedos, la cámara recorre rostros indescriptibles. Angel se muerde los labios. A Techi se le ha instalado una mueca torcida. Similar a la de Makoke, que va a brusar lo que en un año en una sola mañana. A Oriana se le abre la boca y no es por sueño. A Aramís se le balancea la cabeza de un lado a otro y no es ningún trance. Koala escucha con suma atención. A todos les consta que de esto dependerá su sustento en la casa. Super les tranquiliza: la leche que ordeñen no se la tienen que beber tal cual, les será intercambiada por productos lácteos que sí hayan pasado por la industria.

9.30: Manos a la obra. A todos les ha quedado claro que el trato con animales es una cuestión de actitud. Por un lado seguridad. Por otro, nada de brusquedades, especialmente en el tono. Al menos teóricamente no parecen tener dudas.

9.40: Suso va directo a Paquita, la vaca. El Koala le acompaña. Suso se presenta, la llama "mi amor" y poco después se pregunta por qué Paquita se arrincona contra la valla, si él ha seguido el protocolo, incluidas expresiones cariñosas de tipo uno: "Juanita, mi amor", de tipo dos: "Juanita, te voy a tocar las tetas" y de tipo tres: "Juanita, me estás haciendo la vida imposible". Muchas relaciones se podrían resumir en estos tres pasos. El resultado: una tercera persona acaba interviniendo y tenemos al Koala ordeñando a Paquita.

En cuanto al lío de nombres, no es cosa mía. Creo recordar que la vaca es Paquita. Suso la llama Juanita. De cualquier modo, termina en ita.

9.50: Suso no se va a rendir fácilmente y finalmente ha conseguido domar a su Juanita:

9.56: Aramís monologuea consigo misma en el salón. Jadea por el esfuerzo de dominar una escoba de barrendero. Opina consigo misma que le vendrían bien vitaminas, para después añadir que "para qué, si no voy a sobrevivir". Tras retransmitir el proceso de barrido, finalmente asegura que se conformaría con una mascarilla.

10.00: En los aposentos de la vaca, que ya no sé cómo se llama, Suso continúa casi igual. Y el casi no es casual.

10.10: Entretanto, Aramís se debía estar cociendo dentro del buzo y ha adoptado las medidas necesarias:

Mis dos audios retrasnmiten la misma frase: "Aramís, hace un calor que-te-to-rras". Es la voz de Aurah. Y para que quede claro, aclara: "que-te-to-rras". Aramís no está lenta en el asunto y responde al caso: "producto de mis hechizos".

10.15: Oriana lo mismo limpia la encimera que espanta moscas con el trapo. Y en general, pues eso, adecentando entre todos el lugar.

10.25: "Uy, una mosca muerta", Suso rescata el cadáver de la leche de Paquita, aka Juanita, aka Chuchi (éste es nuevo). En cualquier caso, lo que les va a salvar de una brucelosis galopante es que no tienen que consumir los productos directamente.

10.40: Aurah y Koala se están encargando de las cabras. En C2 (cámama 2) tres buzos enmascarados siguen despejando el terreno. Responden a Angel, Asraf y Mónica, si no me equivoco. Tony también está. Acumulan montañas de tierra y hojas.

10.50: Aramís se ha sentado. Descansa o tal vez observa el lento avance. "Tengo taquicardia", le dice a Mónica, que se sienta junto a ella. Aramís le dice que algo sabe de ella y de su historia. "Se nota que has sufrido", le dice. "¿Tanto se nota?", responde Mónica. Una ligera sonrisa se le escapa por el lado izquierdo.

Techi aparece barre que te barre. Afirma que a ella si le pasa algo con alguien, se lo dirá. Mónica opina que no se le puede estar diciendo a la gente constantemente lo que se opina de ella. El intercambio de opiniones queda interrumpido por Aramís. Ha visto algo. "¡Pero qué tetas tienes!", le dice a Techi. "No te creas, las he tenido más grandes", contesta la aludida. Aramís sigue a mirada fija en la delantera de su compañera. "300 gramos", le aclara Techi. No ha dicho si una o las dos.

11.05: Se empieza a adivinar el suelo de una de las habitaciones. Makoke tiene una visión optimista de su trabajo: "a lo largo de todo el día podemos hacerlo todo, no?". Asraf pide confirmación de "todo": "¿toda la casa dices?". Y parece ser que sí. Y parece también que Asraf lo duda.

Mónica, Isa y Asraf embuzados y escobados comparten sus destinos de vacaciones. Lo último: Miami. Isa fue a conocer a un cantante llamado Omar. Mónica necesita la playa "para vivir". Siguen sacando cubas de tierra y hojas. Carretillas lentas. Macetas de plantas artificiales.

11.20: La cocina continúa despejándose. Hay una mesa redonda y varias sillas sobre ella. Bajo las encimeras hay espacios vacíos. Aurah los repasa: "para un horno, para un microondas". Para todo lo que aún no hay.

11.30: Para que podamos ver un poco de esto:

Hacen falta muchos viajes de esto:

11.40: Super les dice que esperen nuevas instrucciones. Que dejen de levantar las lonas que cubren el suelo final. Algunos querrían parar y reponerse con un café.

11.45: Aramís realiza la siguiente declaración: "Mira, a mí me han dicho, dos veces nada más me ha pasado, que me han visto en distintos sitios a la vez. En el mismo día. Eso se llama bislocación".

Aurah lo llama "fe".

11.50: Es el momento del descanso. Aramís les invita a sacarlos de allí un rato. "¿A dónde quereis ir?". Mónica pide Perú. Pues lo que sea. Aramis empieza:

Aramís les dice que si se saben relajar. Makoke se suelta la cabeza al estilo niña del exorcista. Aramís le advierte que tiene mucha energía negativa que soltar. "Pues para allá", le pide Mónica, que no quiere que le caiga encima. A continuación Aramís les pide que se imaginen un círculo amarillo en la mente y que dejen que se haga grande hasta que salga el arco iris entero por ahí.

Y al rato ya está narrando que están volando bajo unas construcciones antiguas, un lugar mágico del que emana una energía especial. Aramís quiere saber qué sienten. Suso dice: "paz". Mónica "gris". Convienen que no están en el mismo lugar. Aramís dice que no importa hasta que se da cuenta de que no se la están tomando en serio. "Mira que os llevo y os dejo ahí en el Machu Pichu", les amenaza.

"Aramís, yo quiero volver", pide Suso. "Bueno, vale". Para salir del Machu Pichu, vamos a visualizar un cóndor que nos va a guiar y nos va a traer hasta aquí. ¿Veis al condor?". "Sí", asegura un coro generalizado". "Pues vamos a seguir al condor", les dice Aramís.

Y entonces Aramís les saca del Machu Pichu y continúa GhVip. Menos mal, que si no los gastos de producción se nos iban a poner astronómicos.

12.15: Super les pide que se junten todos en la cocina mientras producción hace algunos arreglos. Así que todos en la cocina. Aramís monopoliza la conversación. "Yo al nirvana llego con el sexo anal". Makoke llega justo para escuchar esto último: "¿estáis hablando de sexo anal?". "No, del Nirvana", se le contesta. Oriana no estaba atendiendo. Cuando pide llegar al Nirvana, Suso le aclara rápidamente cómo: "¿Pero has oído cómo se llega al Nirvana? Haciéndolo por detrás". Poco después esto ha derivado a cómo cardarse el pelo. ¿La relacion? Lo ignoro.

12.30: Han recibido varias instrucciones. Sobre todo queda resuelto el tema de la comida. Tienen básicos para un par de semanas. Además tendrán que cuidar del huerto, lo cual incluye recolectar, también recoger los huevos y hacer el intercambio de lácteos. En la despensa les han provisto de productos en buen estado y otros en malo. Super les recomienda organizar eso cuanto antes.

12.40: Verdeliss pide algo a sus compañeros: que no estén constantemente diciéndole que tenga cuidado o que no haga tal o cual cosa, que ya vela ella por sí misma. "Me agobia", les aclara.

12.50: Hay hambre. Han decidido no cocinar hoy y salvar el día con pan con aceite y otras cosas frías. A Tony no le convence, quiere un plato caliente: "a ver, que no pido un plato gourmet, que con unas lentejas con arroz tengo, pero algo contundente". Darek le hace ver que ya está cada cual comiendo por su cuenta y le convence para esperar a la cena. "Y ahí cocinamos".

"No nos vamos a poner a cocinar ahora", dicen. Os recuerdo que es la una de la tarde nada más. Pero ellos no lo saben.

13.00: Comparan Supervivientes con la casa en el estado en que se la han encontrado. Suso prefiere Supervivientes. Aramís, sólo de imaginarse barrer la playa, ya avisa que eso no le convence.

Después Aurah habla de Kiko Rivera en respuesta a una pregunta de Isa. Parece que acercan posiciones.

Angel ha hecho bomba de humo y descansa un rato en la cama. Oriana también.

13.10: Aura, Mónica y Suso hablan de la situación de Aurah, su hijo y el padre del niño. Mónica pide detalles, le pregunta si no vio indicios. Aurah dice que no, que todo estuvo bien durante ocho meses una vez nació el niño y que después le hizo una ruptura por instagram. "¿Pero habíais discutido o algo?". "A ver, yo era madre primeriza, estaba todo el rato en el hospital...". Aurah dice que ahora lo que quiere de él es sólo la manutención del niño. Verdeliss la abraza y le dice que eso le va a hacer mucho más fuerte. Del otro lado, Mónica le ofrece un segundo abrazo y Aurah rompe a llorar.

Tony le expresa su sorpresa, le dice que la encuentra muy cambiada desde que la conoció. "Claro, es que era una niña".

13.25: Super les llama al jardín. Les vuelve a explicar que el huerto da verdura, las vacas y cabras: lácteos, y que para todo lo demás: la máquina que hay en el jardín. Para ponerla en funcionamiento "tenéis que tirar de ella durante diez minutos".

Suso y Toni ya están manos a la obra.

13.30: No es todo para ellos. Todos van pasando por las cuerdas.

13.40: Y finalmente consiguen un par de pollos.

13.50: Aramís se nos ha acalorado.

14.00: Asraf echa un vistazo a su alrededor. Se da cuenta de que nadie se ha duchado hoy. Y otra vez manos a la obra. Aramís va a fregar. Makoke va a buscarle agua. "Cuanta porquería hay aquí", dice Aramís mirando al fregadero. "Esto como mejor se friega es tirando los platos al suelo y que se rompan". Antes de que lo haga, Makoke vuelve con Angel y Suso en séquito portando un pesado cubo de agua.

14.15: Continúa la limpieza. Han pedido música en varias ocasiones, pero a falta de respuesta, Suso canta. Mónica y él hablan de gustos musicales.

14.25: Aramís sigue fregando en la cocina. Angel está con ella haciendo las encimeras.

14.30: En la cámara 1, Aurah y Suso barriendo. Él la llama gordita, ella se pica y dice que nai. Mónica se les une. Empiezan a pensar en no trabajar más. Suso dice que no se reconoce a sí mismo, que si fuese él mismo se tiraría en el sofá y se quedaría ahí, quieto.

En la cámara 2, Oriana barre el dormitorio.

14.45: Frases sueltas antes de comer:

Aramís: "A mi me gusta comer tumbada, como los romanos".

Oriane: "Dios, huele un poco menos a polvo".

Ya, no han dado más.

14.47: Aramís confiesa que tiene un amor imposible. "¿Sabe que estás embarazada?", le pregunta Suso en referencia a los gases de Aramís, que los llaman así. "No, nunca nos hemos visto en persona". Mónica quiere identificación. "Jamás le comprometería", contesta ella. Además, no tiene prisa alguna, porque "en otra vida será".

Se quedan Aramís, Mónica y Oriane hablando de sus percepciones sobre el amor. Aramís asegura que prefiere un amante a un novio, que es más divertido. "Claro, por los altibajos. Pero un novio también te puede dar altibajos", añade Oriane esperanzada. Y acogiéndose a una de tantas ideas que sobre el amor circulan, Oriane asegura que a ella le gusta con altibajos.

15.00: Super les convoca a todos al salón. Van a finiquitar algo en el jardín y, sobre todo, van a traer algo que les va a gustar. "Pero que nos guste mucho", pide Aramís.

15.10: Repaso entre ellos: quiénes tienen hijos, quiénes no. Pero lo que realmente quieren es que llegue la sorpresa ya.

15.15: Aramís le pregunta a Araf si no reza, "es que no te he visto. A mí me encanta ver a un hombre rezar, tengo grabaciones de rezos". Araf quiere saber si Aramís es cristiana. "Yo tengo mi propia religión", responde ella captando la atención generalizada. "Sí, sí, la aramnología. Y se basa en tres preceptos: tolerancia, amor y respeto. Y con eso vas a todo el mundo".

15.20: El siguiente en captar la atención es Angel Garó, que recita a dos personajes el principio del Tenorio. Se lleva una buena tanta de aplausos.

15.25: Mónica repasa su entrada con Makoke, desde que bautizó a la llama como Lima hasta su despedida de Carlos Lozano desde plató. Y aún no sabe lo que se le viene encima el domingo. En fin, no adelantemos,

15.30: En otra conversación Techi defiende que si hay amor de verdad, también hay celos. Tony dice que "bueno, igual celos controlados, pero no paranoicos". Techi y Oriana dan un manido "es que los hombres no os dais cuenta". "Es mi amiga", imita Techi a un estereotipado hombre genérico. "Ya, pues tu amiga te quiere follar", termina Techi triunfante.

Vemos un rato a Aurah durmiendo.

Cuando regresamos, Suso dice que él sí ha tenido vivencias de amistad con el sexo opuesto sin que haya habido sexo de por medio. Techi confiesa que bueno, que ella tiene un amigo. "¿Ves?", dice Suso, "pero entonces estás yendo en contra de tu propia teoría. Con que haya un solo caso, ya no se puede generalizar". Y aplicado el principio de no contradicción, Suso se aventaja en la discusión lógica.

15.40: Oriana le dice a Techi que cree que tienen conocidos en común.

La atención pronto se centra en Makoke entrevistando a Suso sobre "qué pasó con Raquel", allá por GH16 si no me falla la memoria.

15.50: Después habla Makoke. Dice que aceptó "de cabeza" cuando le propusieron Gh Vip y cree que le va a venir fenomenal. Suso le da mensajes positivos, dice que la ve fuerte y que le parece que lo están llevando bien. "Te veo muy entera", le dice.

16.00: Y entre charlas, aquí siguen esperando la sorpresa prometida. Vosotros que os vais a enterar. Yo, la leeré mañana. Ale, que es viernes. Que cunda ese finde.











