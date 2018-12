10.00 - 18.00

12.40: Miriam lanza frases al viento que hacen reír a Suso, Asraf y Koala quien piensa que las dice de broma porque no encajan en la métrica de la original.

13.30: Asraf hace una apreciación: los bailes de Grease se parecen mucho a Michael Jackson y pregunta ¿quién fue antes, Grease o Micahael Jackson? Koala le dice que Michael Jackson creció con esto (bueno Koala, no es así exactamente, los Jackson Five, con Michael a la cabeza, empezaron en el 68 y Grease es del 78). Koala dice que todo el mundo copia a todo el mundo y Suso tiene claro que lo mejor es no saber nada y disfrutar de la música sin más.