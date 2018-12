8.00 - 16.00: Minutado

8.00: Me temo que tengo un problema técnico y no puedo acceder al blog. Voy escribiendo “en off” y en cuento pueda, os lo hago llegar. Buenos días y conectamos.

11.01: Taladro reguetoniano en retroceso. Quedan supervivientes en la escena. Un dedo gordo de pie latiendo. Una mano con un temblor. Miriam y Koala muestran un aguante superior. Salen al día y sin afecciones aparentes. Por mi parte me he quedado en bucle: terminamoeneljacuzzi, ohhh, sí, ohhh, sí, terminamoeneljacuzzi, ohhh, sí, ohhh, sí, terminamoeneljacuzzi. Qué arte de enlazar vocales.

11.30: Koala y Miriam desayunando. Tema de conversación: Chiquito. Enlace a: a Miriam le gustaría ser actriz de comedia. Añadido: "me gusta todo lo estrambótico". Y no se va ni a esforzar en demostrarlo.

11.50: Siguen hablando de pelis y otras emisiones. Porque a Vico le gustan las telenovelas, con la contrapartida de que le enganchan y duran la eternidad. Miriam le propone a Koala que le proponga a Vico que se haga una maratón de telenovelas por youtube. Asegura que en un día o dos se lo ha visto todo. No le comenta nada sobre los trastornos secundarios que ese visionado intensivo pueda traer. En lo físico. Lo que le pueda pasar a tu cerebro tras 48 horas de telenovela, eso ya no lo atisba ni Kubrick.

-¿Qué pasa, te has asustado?- pregunta Asraf.

-¿Eh?

-He visto que te has levantao rápido.

-¿Eh? No...- Suso no sabe de cuándo le habla. Hace rato que sufre stand by así: