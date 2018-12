Ada Sastre

8.00: ¿A ver si va a tener razón Omar con lo de madrugar? Sea o no sea, Koala no lo teme, que ya le ha dado los buenos días al Super. Larry está tan descolocado que ni lo enfoca. Suso y Miriam, dormidos.

Buenos días a todos. Desde hoy, una final a tres.

8.10: Koala ha pillado a Larry y se le ha colado en su plano general. Ha cogido una bolsa y se ha ido del dormitorio. Larry ha vuelto a pinchar la cámara que enfoca a Miriam y ahí se queda.

9.00: Y seguimos.

10.00: Con los dormidos, que siguen siendo dos.

11.00: Pues nada, a Koala aún no le hemos visto. Silbar sí le he escuchado. Y a la música, le doy diez minutos máximo.

11.22: Veinte han sido y según empieza la música, van y nos ponen a Koala terminando su desayuno. Hoy nos va de negro.

Y también según saluda al aire: "oleee", van y nos ponen una bola de Navidad meciéndose al viento.

Pues vale.

11.30: Volvemos. Suena la loca de remate y yo voy directa al mute porque la última vez que la pusieron, la tuve una semana en mi cabeza. Una va aprendiendo cosas.

Veo a Miriam levantándose y a Suso tapándose. Koala camina por el jardín. La luz cae sobre los juncos.

11.35: Koala está secuestrado por la lavadora desde ayer. Y dice que aún le quedan dos para hoy. Vuelve a la casa con ropa limpia y seca. Saluda a Miriam de pasada: "qué taaal" y en la habitación da los buenos días a Suso.

11.40: Seguimos viendo imágenes del secuestro. Creo que Koala está dispuesto a lavar toda la ropa de la casa.

11.45: Y Miriam a arrancarse la campanilla en una de sus lavadas de dientes.

11.50: Decoración navideña. Habrá que amortizar el gasto en imágenes.

Eso o la emisión del secuestro iba por la parte que puede herir la sensibilidad del telespectador. No infravaloremos lo que puede hacer una lavadora. He visto vidas destrozadas por neurosis de la limpieza.

No parece el caso del Koala. Pero que le tiene retenido el aparato desde hace más de 24 horas, tampoco se puede negar.

11.54: Volvemos.

Al dormitorio en la señal 1: Koala plancha y Miriam deshace maletas.

A la despensa en la señal 2. Suso rebusca algo mientras dice: "no puede ser verdad, joder". No sé si se acuerda de su amigo perdido al que no quiso escuchar o es que se le ha caído un huevo al suelo.

11.57: Era lo segundo. De Suso, digo. Que era lo del huevo.

12.00: Koala pone a punto su cartel y sus globitos de campaña.

Suso ya tiene su desayuno. Larry prefiere enseñarnos los regalos bajo el árbol. Igual sale Aurah ahora de uno de ellos.

12.05: Aún no.

12.07: Pues no. En su lugar nos encontramos con Suso desayunando solo donde solía hacerlo con Asraf. Se termina su bocadillo. Se chupa los dedos. Bebe. Y rumia. Rumia con la boca, me refiero. Si también le rumia la cabeza ya no sé. Y eso que a menudo es como si se le oyera pensar en alto.

12.15: Aurah no ha salido de un regalo, pero su voz resuena por toda la casa. Sin embargo, Suso de quien habla, es más, a quien habla es a Asraf, y sin ni siquiera tener su imagen en la proyección:

-Bueno chicos, el eslogan de mi campaña es "en el perdón está la libertad" y hoy me he levantado jodido y por eso, si Asraf está en el 24 horas, le quiero decir que por mi parte todo está perdonado. Que le deseo lo mejor. Que se te echa de menos, se nota tu ausencia y que por mi parte no hay rencor. Sólo que en el momento pues me sentó muy mal y por eso tuve esa frivolidad a la hora de despedirme. Yo soy un tío de palabra y si te digo que está bien todo, por mi parte guay, ok?

Va a ser que sí rumiaba. (Nótese el cambio de hablar en tercera persona a segunda a mitad de discurso, que pasa de hablar de Asraf a hablarle a él).

12.20: Super pide un voluntario al confe. Va Suso. Vuelve Suso. Y esto es:

El anuncio, que escribirán e interpretaran hoy. Deben escribir "su historia" en 20 segundos y grabarán esa voz en off. Y luego tienen que grabar las imágenes que necesiten para acompañar (ayudándose de sus compañeros si necesitan). Tienen la mañana para el guión y la tarde para grabar imágenes.

Super les pregunta si hay dudas. Ellos dicen que no, pero da la sensación de que el Super cree que sí porque les insiste. Tres veces.

12.30: Pues ahí están, con su guión. Todo indica que Miriam necesita una lupa con urgencia.

Suso opina que es "como una obrita de teatro". Miriam entiende que es más un spot "como si anuncias la leche Gloria, pero de ti". Y a ello van.

12.40: Suso ya ha terminado. Se ha recostado sobre tres cojines y se le van cerrando los ojos. Luego ya no sé porque se ha escondido en su capucha.

12.47: Poco dura. Siete minutos y ya camina al confe. Koala sentado al sol. Miriam con su capa-manta-dodó ha vuelto a sus maletas.

12.53: Suso va a buscarla. Le toca ir al confe. Al parecer "hay que ir uno por uno". Miriam cree que es para entregar el guión. "No, no es eso. Es una cosa importante. Y buena", especifica Suso.

Suso vuelve a encapucharse al sofá. Koala sigue al sol.

Miriam vuelve del confe. Por ahora todo lo que sabemos de lo que ha pasado ahí dentro es: "qué guay, macho". Se lo ha dicho a Suso y de vuelta a ordenarse la ropa.

A Koala le ha vuelto a reclamar la secuestradora.

13.00: Koala entra y sale del dormitorio. Con rapidez, que hoy está a las lavadoras. Miriam canturrea la loca de remate. Él silba susurrado. Pero no comentan nada entre ellos. Nada de nada. Raruno.

13.05: Y otra vez igual y de espaldas:

Yo tampoco he visto abrazo mañanero. Koala la ha saludado de pasada cuando ella estaba en la cocina y él caminaba hacia el dormitorio. Como al vecino del quinto: "que tal", pero alejándote a paso rápido, no sea que conteste (el del quinto, digo). Como no haya sido en una de las "censuras"...

13.15: Ahora él plancha en silencio y ella sigue entre ropa y perchas.

13.20: Verdeliss suena en el salón. Miriam va a hablar. Koala al sofá. Y Suso ya estaba.

Miriam agradece el apoyo de Verdeliss a quien llama amiga y sigue así (según proyecciones): "el pueblo de Koala, maravilloso. Mi bandera, me da fuerza. Las estrellas, los planetas, la galaxia, bueno, los extraterrestres que siempre hablamos antes de dormir. Me encantaría viajar a la luna, como hizo Michael Jackson. Y también me encantaría conocer a otras especies, por qué no, ¡atrévete!...".

Aquí me planto, necesito digerir algunas cosas.

Terminado, Miriam se va a maquillar mientras nos informa de ello y de algunas dudas de si su guión será de 20 segundos o más bien de 30. Nos informa a nosotros porque habla mientras camina y nadie va con ella.

Que sepamos.

13.30: Nos llegan más imágenes del secuestro en directo.

13.33: Miriam se maquilla.

13.37: Suso reta la evolución de los homínidos y permanece en horizontal. Si por él fuera, se había saltado la parte del homo erectus.

13.41: Miriam hoy ha decidido volver a algún comienzo y se ha puesto su corona de bellotas.

13.45: Y Suso, Suso es un gran retador:

No seáis malas, ha hecho las paces con un amigo hace un rato.

Seguimos con Suso en pantalla, pero llega de lejos la voz ahogada de Koala. Siento no poder informar de su circunstancia en estos momentos. En su lugar, os puedo decir que Suso ha movido el brazo y se ha guardado la mano en algún lugar entre el vientre y el muslo, pudiendo ser cualquiera este lugar.

13.55: Miriam se está poniendo todo lo que pilla, me temo. Ella dice "perfecto", pero si empieza a cantar en na'vi yo ya no me sorprendo.

Coge su mantita, como ella la llama, y sale de la casa a pesar del vendaval.

14.00: En la cocina, Koala revisa los víveres y calcula hasta dónde pueden llegar. Empieza a cocinar. Entretanto, Suso ha pasado a posición fetal.

14.05: Miriam vuelve de los fríos nigerianos que deben tener ahí fuera:

-Qué rico, Koalita.

-¿Ehhh, huele bien?

-Sí, tengo un hambre, macho...

A estas alturas, Suso se ha sentado en el sofá. Miriam va junto a él. Suso se ríe y Miriam señala su aspecto:

-Qué, ¿te gusta? Estoy preparando mi comercial.

-Todo de oro, eh?

-Sí, ¿te gusta mi bola de oro?- enseña una de las bolas del árbol. -Y mis aretes también son de oro.

Después le enseña su guión. Su pregunta es si durará 20 segundos o más. Suso no contesta a eso, pero del escrito dice: "está muy bien". En cuanto a él, "yo he cogido el ejemplo del Super y de ahí he seguido".

Se acuerdan de Asraf. Ambos dicen que se le echa de menos. Miriam le dice a Suso que ayer hizo un confe sobre él. Coinciden en varias cosas: que es muy noble y que es un personaje, "todo se lo tomaba a lo personal". Se ríen con cariño.

Koala se acerca. Les dice que ha hecho una tortilla de cebolla y calabacín. Suso lo considera una locura, se ve que no ha probado.

14.15: Miriam se queda sola ensayando su texto.

Suso y Koala van a la cocina. Suso ha decidido que no va a comer tortilla de calabacín. También hablan de Asraf. Suso dice que no le tiene rencor ni se lo piensa tener. Koala está de acuerdo, "el rencor es un coñazo. Y un lastre".

Miriam se incorpora con sus compañeros. Tiene hambre y le huele rico. Quiere todo, el arroz de Suso y la tortilla de Koala. "Aquí también hay agua de piña", les recuerda. Y empieza con el zumo para todos.

Los restos de lo que llamaron paella han decidido que lo van a tirar. "No se lo comió ni mi gato", les dice Miriam, que lo tienen de testador.

14.30: Creen que andan faltos de aceite. Comprueban que ya sólo les queda de girasol.

Omar resuena por toda la casa llamando a Koala y va Super y le proyecta un rinoceronte. Con unos cuernos bien grandes. Pero Koala esta vez sortea el tema "cuernos" y habla sólo del rinoceronte y habla bien.

El resto de proyecciones también le traen buenos recuerdos.

14.38: De vuelta a la cocina. Hablan de comida mientras cocinan. A Miriam le gusta el arroz que ha hecho Suso. Suso repite que no va a comer tortilla: "es que así sin patata, es rara".

14.45: Ahí siguen. Koala y Miriam no es que tengan un trato muy cariñoso, pero tampoco lo contrario.

Suso se sienta a comer:

-Para que no se me enfríe.

-Pongo platos, ¿vale, Koalita?- dice Miriam.

-Yo comeré después. Quiero leer eso primero. Pero comed, comed vosotros.

Así que dos comiendo y Koala terminando la tortilla.

-Qué juego más cruel. Como tuvimos que ver ayer a Asraf irse llorando. Qué pena, irse de esa manera, así llorando. No somos tan duros como creemos- dice Koala.

14.55: Así mira Suso la tortilla "rara":

A Miriam le parece riquísima y hasta tres veces se lo dice a "Koalita" con diminutivo incluido.

Suso vuelve a Asraf. Cree que ahora estará bien, dice que ya en plató le volvió a ver sonreír.

15.09: Super les llama para leer los "shots".

-Veinte segundos, hay que hablar rápido, ¿no?- dice Koala, que no valora la opción de decir menos.

15.11: Miriam lee su texto, pero no os voy a hacer un spoiler y así toda la emoción para el final. Lo que sí puedo decir es que se cuenta en tercera a sí misma.

En la segunda lectura, Larry capta lo del spoiler y nos pincha el árbol de Navidad.











