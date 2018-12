0.00 - 5.00: 'Moniloquios' a tutiplén

0.10 Pues lo primero que me encuentro, cómo no, es a Mónica mirando a la cámara y soltando un 'moniloquio'. La muchacha se enrolla más que las persianas, pero el mensaje se resume en que si el público decide su expulsión, ella acatará su decisión.

0.20 Mientras el personal baila una canción de Orozco, Mónica sigue con su moniloquio: "Como sabéis no lo he tenido fácil...Soy muy intensa. Mi papá me dijo que había que discutir con clase. A lo mejor se me pasó eso. Soy como una peli... Me meto intensamente en todo. Resistencia, resiliencia..."