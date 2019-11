0.00 - 5.00 Adara, sin Joao









0.00 Buenas noches amigos. La otra mitad de Adara ha sido expulsada por el público. La muchacha tendrá que aprender a vivir sin Joao, el vidente que no ha parado de guiarla desde hace semanas. Ella ya no podrá pedirle más consejas y tendrá que caminar sola. Vamos con la Plus, que no interrumpe su emisión, para conectar con la casa.

0.10 Albero y Pol esperando para reencontrarse con Joao mientras Adara ve a través de un monitor a Pol y Alberto en diferentes salas: "Madre mía, madre mí qué fuerte...Estoy soñando", suelta la muchacha.

0.20 Pol es el primero en recibir a Joao. Le reprocha, de nuevo, sus constantes alusiones a Alberto. Joao justifica que ya no estaban juntos y que Pol no hizo nada por recuperarle cuando estuvo en la casa. No llegan a ningún acuerdo, pero quedan en hablar fuera. Primer round.

0.30 Tras la marcha de Pol, Joao se queda llorando sin lágrimas. Acto segudido llega Alberto. Se dan un par de picos y un sentido abrazo. El maestro le pregunta si está enfadado. "Un poco pero bueno. Ya sabes como soy", reacciona Albero. "Ya te dije que no haría nada con nadie y no lo he hecho", retoma el maestro. Alberto explica que no le ha gustado el tema con Pol. "He visto que con él no has terminado la relación...Ya hablaremos fuera". Segundo round.

0.40 Llega el tercer round con la entrada de Pol para liar más las cosas. Ahora están los tres en la sala de expulsiones. Pol le reprocha a Alberto que ha hecho declaraciones en las revistas hablando de Pol y de presuntas infidelidades de este. Joao se pone del lado de Pol en este asunto: "Te dije que no dijeras nada", le reprocha el maestro.

0.50 Jorge Javier caldea un poco más el ambiente y dice que Alberto ha hablado esta tarde en Sálvame sobre detalles muy oscuros en su relación con el maestro. Joao no le da importancia a este asunto. Pero JJ insiste en que Kiko Hernández ha visto mensajes de Alberto de los que se deduce que está coaccionado por Joao.

1.00 Joao sale de la sala de expulsiones. Pol se queda discutiendo con Alberto y el maestro se reúne con Adara en el confe. El maestro le hace un resumen de lo que ha pasado. Después Adara vuelve a la casa y cuenta emocionado que ha visto a Alberto.

1.10 Le pregunta a Adara cómo es Alberto, si se parece a Pol. "Sí es un poquito macarrilla". Adara relata que se ha liado muy grande entre los amantes de Joao.

1.15 La prueba de líder consiste en meter los pies en un cubículo con hielo y aguantar. Adara y Mila son las primeras en abandonar. Pasan cuatro minutos y como no sale nadie JJ hace una pregunta para otorgar el poder extra. Composición química del hielo pregunta JJ. La respuesta es h2o y la primera en responder ha sido Estela, que tiene derecho a la nominación directa. La muchacha elige a Hugo.

1.20 Hugo es el primero en nominar y le da un punto a Mila, dos a Noemí y tres a A.David. Luego llega Mila, que le da uno a Noemí, dos a A. David y tres a Adara. Noemí le da uno a Mila, dos a A. David y tres a Adara. A. David le da uno a Adara, dos a Noemí y tres a Alba.









José Comas