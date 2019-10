10.00 - 18.00

11.30: El Cejas se quita los tapones y me quedo impresionada ¿cómo cabe eso en una oreja?

12.00: Desayunan y comentan que está lloviendo… no sé cómo afectará a los exámenes. Mila está encantada, dice que lo prefiere para no tener que hacer los juegos fuera.

12.10: Alba comenta con Antonio David que ayer, hablando con Gianmarco, éste no quiso decirle a quién ha nominado y ella está convencida de que ha nominado al Cejas y a Noemí. Piensa que no ha nominado a Mila porque “el otro grupo” no la va a nominar y sería tirar los puntos. Noemí dice que es un falso.