Exclusiva | Ana Herminia desvela que hubo "tonteo" con Finito de Córdoba, niega que fuera una relación y cuenta por qué se frustró: "Fue una 'espantá"

Ana ha contando que le conoció cuando tenía 17 años: "Me ve, era una niña preciosa y por supuesto torero al fin". Al parecer, ella estaba con unos banderilleros, no sabía quiénes eran pero él empezó a buscarle "la mirada", se sentó a su lado y empezaron a hablar.

Pasaron una semana compartiendo mucho tiempo juntos, iban a comer, a la piscina y le acompañaba a las entrevistas. Sin embargo, no llegaron a más: "Cuando él quiere entrar a matar le digo 'soy virgen' y el otro 'espantá' que no me respondía ni nada y ahí quedó".