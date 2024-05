Isa Pantoja, tras ver la dura entrevista de Dulce: "No sabía lo de las pastillas, la he ayudado económicamente"

Isa Pantoja se pronuncia tras la entrevista que ha dado Dulce a una revista

Dulce ha concedido una dura entrevista a la revista 'Lecturas'. La exniñera de Isa Pantoja ha confesado el complicado momento que está viviendo, "sin dinero y sin salud", reza la portada de esta revista. Ha declarado que ha pensado en quitarse la vida tomando pastillas y la hija de la tonadillera reacciona en 'Vamos a ver'.

La reacciona de Isa Pantoja a la entrevista de Dulce

Las reacciones a esta entrevista no se hicieron esperar, pero muchos son quienes quieren saber qué tiene que decir Isa Pantoja al respecto. La colaboradora, visiblemente emocionada, empieza diciendo: "Sabía la situación en la que se encuentra, pero lo de las pastillas no lo sabía, no me lo había dicho".

"Me afecta y me duele", dice con la vo rota al recordar las declaraciones de Dulce. En cuanto a las acusaciones hacia Isabel Pantoja, nuestra colaboradora es clara: "No es culpa de realmente nadie, es de ella misma, que se cerró con nosotros y hasta día de hoy no puede realizar su vida como ella habría querido...". Pone un ejemplo de cuando Dulce iba en verano a Barcelona con su familia y volvía rápidamente porque Isa lloraba y quería estar con ella.

"Realmente estábamos con ella, hacía yo vida con ella en verano y me llevaba ella a ciertos sitios. Yo lloraba y mi madre la llamaba", comenta Isa Pantoja.

"Entiendo que la gente no lo entienda, son mis sentimientos, hay que respetarlos. No todas las familias son iguale, no he tenido una figura de tío o de abuela, para mí ella es como una segunda madre", aclara Isa Pantoja. Además, la colaboradora quiere explicar una cosa: "Hay que intentar separar el hablar públicamente desde el respeto de mi madre y no torcerme, recibiendo cosas que me duelen hacia mi hijo".

La ayuda económica de Isa Pantoja a Dulce... y a otras personas: "En los malos momentos estoy"

Los colaboradores preguntan si ayuda económicamente a Dulce e Isa responde: "No solo he ayudado a Dulce, a mucha gente... estoy para los momentos buenos y los momentos malos".