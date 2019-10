8.00 - 16.00 Minutado

8.00: No sólo estoy aquí sentada y con sueño otra vez sino que me veo escribiendo lo mismo que ayer: Joao y Pol han roto. Al menos, esta vez ha sido Pol. Por cambiar algo.

Blaue me dice que saluda y se vuelve a la cama. No sé si odiarte o felicitarte. Me estoy debatiendo. ;)

Marce está que trina con los habitantes actuales.

Bueno, pronto vais a votar al mueble de la edición. Confieso que me da un poco de penita quien salga. Va a ser un golpe duro al orgullo y si el orgullo es grande el golpe se acusa más.

Kalupi tiene la esperanza puesta en una repesca.