10.00 - 18.00 Minutado

10.00: Yo empecé en un turno de findes hace ya unos añitos. Hoy para recordarlo. Y porque le debía un día a Alejandra. Me encantó como se despidió ayer por cierto, ya se lo he dicho a ella también.

El viernes os llevé sin querer a confusión. Cuando decía que volvía antes de lo que pensabais, estaba pensando en hoy (claro, yo ya lo sabía). Y resulta que alguna se dejó llevar por la imaginación, pues claro que sí. Me quedo con la ilusión que le hizo y la que me trasmitís muchas veces por compartir estos ratos. Y vamos ya, que me quedan varios días y aún no me toca despedirme. Ale, buenos días y conectamos.