José Pastor e Iván Sánchez dan vida a Miguel Bosé en la serie sobre su vida

El cantante destaca el gran parecido que existe entre el actor y su hijo, Tadeo

Bosé, tras verse reflejado en la serie: "He mostrado mis recuerdos, me siento en paz"

La serie de Miguel Bosé llega a Telecinco. Mediaset prepara un 'evento serie' para emitir uno de los proyectos más ambiciosos y esperado del artista. Durante la rueda de prensa, el cantante se ha abierto para hacer balance sobre su vida personal y su trayectoria profesional y ha destacado el trabajo de los actores que le interpretan, Iván Sánchez y José Pastor. Este segundo, curiosamente, se parece físicamente al hijo menor de Bosé, Tadeo.

Cuando se presenta un proyecto como este, lo primero en lo que se piensa es en los actores que van a dar vida a Miguel Bosé. Nacho Faerna, el creador de la serie, nos confiesa que esta era una labor que se antojaba compleja: "Buscábamos a dos actores que tuvieran la personalidad, la belleza, el carisma de Bosé y, además, que supieran no solo actuar, sino también cantar y bailar". Dice que eran conscientes que no encontrarían a nadie tan perfecto para este complicado papel pero que, a diferencia de lo que pensaban, sucedió todo lo contrario: "Fue un casting de lo más fácil y rápido".

El gran parecido entre José Pastor y Tadeo, el hijo de Miguel Bosé

Y así, José Pastor e Iván Sánchez se ponen en la piel del artista en diferentes etapas de su vida. El primero, interpreta a Bosé en sus primeros años de carrera musical, mientras que para Iván se ha reservado esa etapa "más madura, más endurecida y más oscura" de la vida del artista. Es Iván el primero que habla de parecidos físicos al destacar que José "es igual que yo a su edad". Ante esta afirmación, Macarena Rey (CEO de Shine Iberia) ha querido destacar el gran parecido físico que hay entre José Pastor y uno de los hijos de Miguel Bosé: "Se parece a uno de los hijos de Bosé, al pequeño, a Tadeo".

El propio Bosé lo reafirma: el parecido, al parecer, es asombroso. Pero la cosa va más allá con la siguiente revelación. Cuenta Macarena que le envió a Miguel Bosé tres audios con tres de sus canciones. Entre ellas, se encontraba la de 'Linda', uno de los emblemas y grandes éxitos del artista. Bosé no supo muy bien cómo reaccionar y qué quería Rey contarle con aquel envío, pues consideraba que era él cantando. Pero no. Quien cantaba realmente esas canciones era José Pastor: "No pude darme cuenta que no era yo el que cantaba", confiesa sin pudor y con cierto orgullo.

Miguel Bosé: "He mostrado mis recuerdos porque me siento en paz"

Llevar la vida de alguien como Miguel Bosé a la pantalla no es nada fácil y por eso Nacho Faerna quiere destacar "la gran generosidad" que ha mostrado Miguel Bosé a la hora de colaborar en este proyecto. "Probablemente nunca lo hubiera hecho si no estuviera Macarena", confiesa Bosé. Pero, ¿cómo ha sido este proceso? "Es fácil caer en el amarillismo y lo esperpéntico, pero lo cierto es que se cuenta de manera natural. La naturalidad no ofende ni escandaliza". ¿Y se ha contado su vida tal cual? El cantante responde:

"La ficción da posibilidad de embellecerlo todo, de edulcorarlo, hacerlo más bonito o duro de lo que realmente fue", confiesa. Además, nos cuenta que mostrar esta parte de su vida no le ha dado pudor y que ha podido "mostrar sus recuerdos" porque "me encuentro en paz con ellos": "Verlo ha sido una liberación plasmada. Doy las gracias a los recuerdos y los dejo volar, los dejo libres. Al ver la serie, me dejó tranquilidad, no ha sido nada chocante".

Miguel Bosé, liberado tras el robo que sufrió

Hablando sobre el vestuario de la serie, cuenta Bosé que no se han podido emplear trajes originales porque él es "muy fan de las hogueras de San Juan" (dando a entender que está todo quemado). Macarena Rey apunta que Bosé no es nada apegado a lo material y es cuando el artista confiesa lo que ocurrió con el robo que sufrido recientemente: "Mientras estaba apresado, les vi pasar con las cosas, las llevaban en unas maletas de marca carísimas (que a él le espantaban, por cierto) y respiré aliviado porque se las llevaban, 'Dios Santo, gracias', pensé, porque no sabía qué hacer con ellas".

Los nuevos proyectos de Miguel Bosé

La semana que viene veremos a Miguel Bosé en 'El musical de tu vida', pero hay Bosé para rato. A este acontecimiento y al de la emisión de la serie en Telecinco, se sumará un musical sobre su vida (cuyos detalles han escaseado, pero ojo, ¡exclusiva!), un nuevo disco para 2024 y una gira. Bosé lleva desde el año 2018 sin subirse a un escenario y cuenta los días para encontarrse de nuevo con su público. Eso sí, para ello está inmerso en un proceso para recuperar su voz.

El tráiler de 'Bosé'