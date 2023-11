Miguel Bosé se confiesa en exclusiva: "Mi primer amor fue una niña guapísima"

Joaquín Prat le preguntaba por su primera relación sexual. "No me acuerdo", aseguraba el cantante y tras esto, el presentador le preguntaba por la historia que habla sobre que su padre le pidió a Amanda Lear, una de las musas de Salvador Dalí, que le convirtiese en un hombre. "Que me enseñase los jardines, me enseñó el huerto. La primera relación que uno tiene en la vida es muy bonita", reflexionaba Miguel Bosé.