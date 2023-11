El 'biopic' de Miguel Bosé autoizado por el cantante aborda uno de los momentos complicados que vivió durante su vida, cuando decidió ser padre mediante gestación subrogada y el primer intento no salió bien.

En este proceso se muestra cómo el artista conocido mundialmente vivió un duro varapalo cuando, el embarazo de los dos bebés que ya estaba esperando por gestación subrogada, se interrumpía de manera natural porque " los embriones no se habían implantado adecuadamente " y esto dejaba completamente roto a Bosé, haciéndose plantear si quería volver a pasar o no por todo esto y teniendo que pasar por un tiempo de recuperación tras lo sucedido.

Y cómo, tras esto, su madre Lucía Bosé reaccionaba a la noticia, interpretada por Valeria Solarino: "Es muy doloroso, Miguel, bien lo sé yo que, además de tu hermano Lucas, perdí dos embarazos. Con el tiempo te darás cuenta de que ha sido lo mejor, los hijos atan muchísmo y con tu vida, ¿cómo ibas a criar unos niños? ¿sabes lo agotador que es?. Conversación que acaba reflejando que la relación entre su madre y el cantante estuvo marcada en muchas etapas por la distancia y por las discusiones entre ellos debido al fuerte carácter de ambos. Algo que sin embargo, eso no impidió que el vínculo entre ellos fuera muy especial: "Si tengo hijos no quiero que carguen con vuestros errores como yo he cargado con los vuestros".