Sylvia destapa los celos de Isabel Pantoja: "Mi prima no soportaba que Paquirri me llamara 'belleza"

"Yo llegué a Cantora cuando tenía 15 años (…) Quiero decir que yo al principio a mi prima la adoraba, yo la veía muy cariñosa, la quería mucho, era muy linda conmigo (…) Ella empezó a cambiar cuando llegó Paquirri a su vida, tenía comportamientos extraños conmigo (…) Recuerdo cuando llegó el bautizo de Kiko, ella me regaló un vestido blanco y yo estaba ensayando para actuar en el convite; entró Paco y al verme ensayar me dijo que lo hacía muy bien y que estaba muy guapa (…) En ese mismo momento Isabel fue a ponerse una bata de cola con tanta ansiedad que hasta se rompió una uña, me tenía celos , era ridículo que una artista de su calibre compitiera conmigo".

En aquel bautizo, el de Kiko Rivera, Sylvia actuó por primera vez ante el gran público y Paquirri quedó prendado de su talento, llegando incluso a asegurar que quería convertirse en representante de "esa belleza". Aquello fue algo que sentaría un antes y un después en la relación entre las primas: "Isabel me tenía celos, no soportaba que Paco me llamara belleza, he llegado incluso a verla llorar por ese motivo".