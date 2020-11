Anabel carga brutalmente contra Silvia Pantoja: "Sus declaraciones son asquerosas, es una cualquiera"

Anabel no ha podido reprimir su enfado y ha atacado duramente a la prima de su padre , con quien asegura no tener relación alguna y a la que ha calificado de ser una "cualquiera". Anabel ha criticado que, pese a llevar años alejada de los medios de televisión y de España (Silvia desarrolla su carrera artística en Méjico), Silvia haya aceptado la oferta del programa para regresar a su país y a la televisión para criticar a Isabel Pantoja:

"Es una oportunista y me parece una asquerosidad que insinúe que Paquirri, una persona que está fallecida, le tirara los trastos siendo incluso menor de edad (...) El cebo de 'Cantora' ha sido asqueroso (...) Menos mal que no estoy en Madrid porque si no se iba a enterar (...) Que hable de quien quiera, pero de mi abuela no, eso no se lo voy a permitir".