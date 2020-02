Samuel, un expolicía condenado de forma injusta que buscará justicia en cada episodio de 'Caronte'

Protagonizada por Roberto Álamo, ' Caronte ' narra la historia de Samuel Caronte, un expolicía nacional que, tras pasar 10 años en prisión por un homicidio que en realidad no cometió, queda en libertad con el claro objetivo de trabajar como abogado penalista al tiempo que busca esclarecer las irregularidades que le llevaron a prisión hace una década.

Este ambicioso procedimental arranca con la vuelta de Samuel Caronte a su ciudad de origen, Madrid, tras pasar unos años en Gijón. Allí se refugió para reconstruir su vida tras el paso por prisión.

Entre quienes no se lo pondrán fácil a su vuelta a la capital está su exmujer, Julia (Belén López), con la que no ha cruzado palabra desde su ingreso en prisión, y que no quiere que Caronte recupere la relación con su hijo en común, Guillermo. Tampoco le recibirá con los brazos abiertos Paniagua (Carlos Hipólito), su antiguo comisario y enemigo, sobre el que Caronte vierte buena parte de las sospechas de irregularidad que hubo durante su juicio.