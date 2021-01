Nuestro propósito para 2021: cuidar la salud con la ayuda de la tecnología

En toda lista de buenos propósitos, hay algunos puntos que no pueden faltar: llevar una vida más saludable, disfrutar de una dieta equilibrada, hacer deporte, dedicarnos tiempo a nosotros mismos, dormir más horas y preocuparnos menos por aquello que no es tan importante.

Suena muy básico pero el hecho de que nos repitamos lo mismo año tras año es una señal indiscutible de que no resulta tan fácil cumplir con estos propósitos. A menudo, necesitamos una ayuda extra de organización y motivación para comenzar un nuevo proyecto de vida saludable, y la tecnología puede jugar un papel fundamental. Contar con funcionalidades tan efectivas como las de los últimos modelos de smartwatches de Fitbit (Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 y Fitbit Inspire 2) puede ayudarte a lograr todos tus propósitos . Te lo explicamos paso por paso.

Llevar una alimentación más saludable

Y esa es una de las funcionalidades de Fitbit Sense que te ayudará a lograr tu objetivo y hacer que forme parte de tu vida. Este smartwatch te permite registrar todo lo que comes, llevar el control de las calorías que has ingerido y controlar a qué hora realizas cada comida. Es una manera estupenda de, con menos esfuerzos, saber si la cantidad de alimentos que has consumido está en concordancia con la energía que gastamos a diario.