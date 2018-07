La comparativa entre Saúl y Dybala que nadie entiende y 'calienta' las redes sociales

España ha puesto fin a su participación en el Mundial de Rusia tras caer eliminada en el tanda de penaltis ante la selección anfitriona. Lo que supone que seis jugadores se han quedado sin jugar siendo el caso de Saúl Ñíguez el más llamativo. El centrocampista del Atlético, en cuatro partidos, no ha jugado ni un minuto. Un caso muy parecido al de Dybala, quien en el mismo número de encuentros ha disputado tan solo 22 minutos. Desde las redes sociales los comentarios sobre la situación de ambos jugadores no se han hecho esperar.

El Mundial de Rusia ya está en plenosy lasen el torneo no están faltando. Grandes selecciones ya han dicho adiós al máximo torneo del fútbol mundial sin apenas haber llegado a los cuartos de final.

España, que el lunes por la tarde pone rumbo a España, se va de Rusia con seis jugadores sin haber debutado en el torneo como Pepe Reina, Kepa, Monreal, Odriozola, Azpilicueta y Saúl. La falta de minutos del jugador del Atlético de Madrid no ha dejado indiferente a nadie.

Saúl Ñíguez, en cuatro partidos del Mundial, no ha jugado ni un solo minuto a pesar de que centrocampistas como Busquets o Iniesta no han tenido su mejor Mundial. El del Atlético no ha sido el único caso llamativo.