España, fuera del Mundial tras caer en los penaltis ante Rusia 1(3)-(4)1

Rusia ha echado a España del Mundial tras los penaltis. La selección anfitriona fue mejor desde los once metros y ha acabado con el sueño español de conseguir la segunda estrella. La ‘Roja’ empezó ganando tras un gol en propia puerta pero se vio empatada por un penalti provocado por Piqué. La selección española no supo romper la maraña defensiva de Rusia y terminó cayendo en los penaltis. La anfitriona ya espera rival en los cuartos de final.

Nacho recibía una falta en el minuto 12 en la parte derecha del campo. Asensio la votaba y Sergio Ramos , con ayuda de Ignashevich, metían la pelota en la portería para poner a España por delante. La selección española ya ganaba 1-0. Celebración en equipo, gesto del capitán a la cámara y a seguir remando. Los cuartos de final se acercaban, pero no había que relajarse .

En el minuto 40 Piqué cometía un penalti bastante dudoso. El remate de cabeza de un jugador ruso golpeaba en la mano del defensa español. El colegiado no necesitaba ni comprobar el VAR. Dzyuba marcaba desde los once y daba a Rusia el empate sin merecerlo. Diego Costa tuvo las dos última de la primera parte, la primera tras un pase de Nacho pero su disparo no encontró portería y la segunda de cabeza, pero su testarazo era detenido por el guardameta.