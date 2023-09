Bárbara Rey se incorpora como colaboradora de 'Cuentos Chinos': "Me ha pillado de sorpresa"

Bárbara Rey ha llegado como invitada de 'Cuentos Chinos' c on una noticia bajo la manga y es que lo que nadie se esperaba es que iba a anunciar que se incorpora al equipo del programa.

"Voy a anunciar algo, me lo estaba pensando bastante porque me han pillado de sorpresa y me han ofrecido que si quiero estar aquí de colaboradora", ha dicho Bárbara Rey.