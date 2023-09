El último adiós a María Teresa Campos: de las palabras de muchos rostros conocidos a cómo ha sido el funeral

Belén Esteban y Lydia Lozano también han querido estar cerca de Carmen y Terelu en esta despedida a María Teresa Campos. "Ha sido una misa muy bonita, me he emocionado mucho cuando ha hablado su nieta Carmen y he llorado mucho cuando ha cantado Miguel Poveda, 'algo se me fue contigo, madre", ha entonado Belén y ha explicado que Terelu ha dicho unas palabras muy bonitas a su madre, cuando llegó con 40 años a Madrid y que Carmen ha dicho unas palabras preciosas a su abuela.