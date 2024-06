El tenso cara a cara entre María Jesús Ruiz y Kiko Jiménez: "Tu credibilidad es cero"

El paso de Kiko Jiménez por 'Supervivientes' no ha dejado a nadie indiferente. La aventura del andaluz ha mostrado la cara más estratega del novio de Sofía Suescun y, aunque en un principio cautivó a la audiencia con su sinceridad, más tarde el público decidió que la aventura de Jiménez había llegado a su fin .

Una de las colaboradoras que más críticas se han mostrado con Jiménez ha sido la Miss María Jesús Ruiz. La colaboradora de '¡De viernes!' no solo ha valorado negativamente la participación de Kiko en 'Supervivientes', si no que ha llegado a referirse a él como "escoria", algo que la suegra de Kiko, Maite Galdeano, no se tomó nada bien.