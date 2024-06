Kiko se rompe por completo tras decir adiós definitivamente a Honduras: "Es muy duro"

Kiko Jiménez ha dicho definitivamente adiós a Honduras en la gala de 'Supervivientes' de este domingo. Por su parte, Blanca Manchón continua. Un Kiko que era incapaz de contener las lágrimas al ver que su aventura había acabado. No obstante, ha luchado hasta el final todo lo que ha podido junto a la windsurfista, después de no salvarse durante la pasada gala y el programa darle una oportunidad más de, junto a Blanca Manchón, continuar en el programa. Un Kiko que se enteraba antes de poner rumbo a España del beso entre Maite Galdeano y Rubén Torres.

Sandra Barneda le mandaba un emotivo mensaje a Kiko tras ser el expulsado definitivo: "No te tienes que sentir mal. No me gustaría que salieras de esta aventura con una mala sensación. Aguantar 87 días como has aguantado tú, con sentido del humor, pescando, haciendo todo y más y sin quejarte, no es nada fácil". Kiko rompía a llorar tras escuchar las palabras de la presentadora y se llevaba la mano a la cara. "Me estoy emocionando contigo", confesaba Sandra, para posteriormente decir que "solo los grandes pueden llegar tan lejos como vosotros".