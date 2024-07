Escassi lee el mensaje que manda su hijo tras revelar que mantenía una relación abierta con María José Suárez

Antonio Montero le pregunta a Escassi sobre el hecho de que esta mujer con la que el jinete mantuvo una relación sexual fuese trans , algo a lo que el invitado no quiere dar importancia: “Yo he educado a mis hijos en la libertad absoluta. Si te parece bien, te enseño el mensaje que me acaba de mandar mi hijo ahora mismo”. Y, acto seguido, se dispone a leer:

“Me está encantando cómo estás hablando y la tranquilidad que tienes cuando hablas. Te quiero papá”, lee Escassi en directo durante su entrevista. “A mi hijo le he educado para que sea quien quiera ser, siempre que trate a las personas con cariño y con educación y eso es lo que yo he hecho. Yo nunca he hecho nada en contra de nadie. He cometido errores, me he equivocado…”.