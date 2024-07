Álvaro Muñoz Escassi denuncia la extorsión sufrida por una amante: "Le dijo a María José 'ya he jodido tu pareja"

Álvaro Muñoz Escassi se sincera sobre su escandalosa ruptura con María José Suárez

El jinete se pronuncia sobre la presunta extorsión que ha sufrido por parte de una mujer

Una chica del reality de Escassi va a mostrar las conversaciones mientras éste estaba con María José

Álvaro Muñoz Escassi está en el ojo del huracán desde que, hace unos días, y después de que se confirmara su ruptura con María José Suárez, comenzaran a salir a la luz los posibles motivos de esta sonada ruptura. En primer lugar, el foco se lo llevó su cariñoso encuentro con la actriz Hiba Abouk en la fiesta de 'El Turronero', pero después fueron conociéndose detalles de una posible infidelidad por parte del jinete.

Se ha podido saber que María José Suárez recibió un mail que puso en jaque su relación y que despertaron toda sospecha. Desde entonces, se han ido conociendo detalles de esta presunta deslealtad por parte de Escassi hasta el punto de saber que existía cierto contrato entre él y la supuesta amante. Ahora, Álvaro da un paso al frente, deja de huir de la prensa y se enfrenta a todas las preguntas que le plantean los presentadores y colaboradores de '¡De viernes!'

Muñoz Escassi cuenta toda la verdad sobre su ruptura con María José Suárez: "Teníamos una relación abierta"

"Para mí no es una noche complicada porque quiero contar toda la verdad", confesaba Escassi al inicio de la noche para después asegurar que no hablaba con María José desde el sábado 22 de julio, "cuando pasa todo". "Esto es difícil de llevar, ha habido mucho ruido y mucha desinformación. No he dormido bien estos días. Me gustaría contar la verdad para que deje de haber rumores que no son ciertos", añade ya en plató antes de aclarar todo lo que ha sucedido durante estos días.

El 1 de junio de 2024 comienzan los rumores de crisis (que destapa 'Socialité') y pocos días después ellos lo confirman, pero ¿cuál es el origen de esta ruptura?: "Llevábamos bastantes meses entre idas y venidas. Nunca he querido reconocer que hemos roto. Llevábamos tiempo así" y cuenta que tenían una relación abierta: "Disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcta", aunque no quiere dar más detalles. Pero... si tenían estos pactos de pareja, ¿por qué se considera que ha habido una infidelidad?

Muñoz Escassi denuncia sufrir una extorsión por una amante: "Me pidió 1.500 euros"

¿Qué es lo que a María le molesta tanto? "Cuando pasa todo esto, el día veintidós, lo hablamos y le digo que esto lo voy a resolver. Voy a la comisaría a poner una denuncia porque considero que me están extorsionando. Se identifica a esta persona y ya está, pero yo sé que va a salir porque soy una persona pública. Acepto que se hable de mí, pero la Policía es quien toma el mando, no sé en qué momento está. Me consta que el lunes se ponen en contacto con ella. Le dijo a María José 'dile a Álvaro que ya le he jodido su pareja y, si no me da 1.500 euros voy a salir en la tele hablando".

Y es que esta mujer habría tenido una relación íntima con el jinete el veintitrés de mayo. Sobre esto, Escassi se pronuncia: "Tuvimos una relación absolutamente consentida. Pasamos el rato y me dijo que le pagara el tren de vuelta y el taxi (ya le había pagado el tren de ida). Le hice un bizum. A los dos días me dijo que su padre se estaba muriendo en Colombia y que si le podía prestar 700 euros. Me encantaría ayudarte, pero así porque sí... No me cargues a mí con un... que nos hemos conocido de tres horas, no lo veía ético cuando tengo otras responsabilidades. Monta en cólera y me empieza a insultar".