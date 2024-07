María José Suárez se pronuncia sobre el acercamiento de Escassi a Hiba Abouk: "Me duele como madre"

María José Suárez reconoce que se puso en contacto con Hiba Abouk y revela qué fue lo que le dijo

La confesión más dura de María José Suárez: ''Valerí me dijo que Álvaro le había enseñado vídeos íntimos conmigo''

Días después de confirmarse la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, el jinete sorprendió con un acercamiento hacia Hiba Abouk en la comunión de la nieta de El Turronero, una fiesta por todo lo alto a la que acudieron multitud de famosos. María José confiesa en ‘¡De viernes!’ cómo le sentaron los rumores que salieron a la luz y que apuntaban a cierto tonteo entre su ex y la actriz.

No ha sido una noche fácil para María José en ‘¡De viernes!’, pues ha tenido que responder a las duras preguntas de los colaboradores para contar lo que ha vivido en las últimas semanas y cómo ha gestionado el hecho de que su ex dijera que se había acostado con Valerí (y con otras mujeres) porque mantenía con María José una relación abierta (cosa que ella ahora desmiente tajantemente). Pero también es duro para ella tener que hablar de este otro tema, el de Hiba, pues confiesa que no le duele el acercamiento en sí, sino en lo que afecta a su hijo.

Lo que opina María José Suárez del acercamiento de Escassi a Hiba Abouk

“Me parece una falta de sensibilidad, de empatía, de estilo y de clase que tú, que lo acabamos de dejar, te pones a pasearte con los niños de Hiba por los cacharritos cuando mi niño se levanta ese mismo día y me dijo ‘Mami, ¿y la comunión a la que me iba a llevar Álvaro?’ Me parece una falta de sensibilidad y empatía…”, cuenta María José. No se cree que fuese un encontronazo casual porque días antes habían coincidido grabando un programa de televisión. Le sorprende, eso sí, y le duele “como madre”.

El mensaje de María José Suárez a Hiba Abouk

Los colaboradores también quieren saber si la invitada ha mantenido contacto con la actriz y ella se pronuncia al respecto: "No tengo ningún problema en reconocer que me he puesto en contacto con Hiba. Sé que Hiba no quiere verse envuelta en este asunto, por eso no te voy a hablar lo que he hablado con ella. Si quieres, pregúntaselo a Hiba", responde. Entonces, ¿por qué hablaron? ¿Tenía celos de la actriz? María José contesta:

"Como mujer, tengo un lema en la vida y es que hagas lo que quieres que hagan contigo en la vida. A mí me gustaría que si me estoy labrando mi profesión como se la está labrando Hiba Abouk que, por culpa de un personaje como este, que la está utilizando para darme celos a mí, para hacer una cortina de humo, se vea en una situación que no le corresponde. Moralmente, como mujer, me siento en la obligación de avisarla".