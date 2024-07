Martina Benvenutto desvela lo que Álvaro Muñoz Escassi le contó sobre su relación con María José: "Sin ella le veo liberado"

La uruguaya ha reconocido que conoce muy bien a Álvaro y que en ningún momento se ha sorprendido con las supuestas prácticas sexuales del jinete con Valerí y con otras mujeres. Aunque Martina explica que no conoce a Valerí y que nunca ha hablado sobre ella con el andaluz, sí que reconoce "saber cuáles son los gustos de Álvaro" :

"Álvaro jamás me ha hablado de Valerí, pero no me sorprende nada, Álvaro es una persona muy abierta y las mujeres que han estado con él saben que es un hombre con la mente muy abierta".