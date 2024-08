Marta Peñate desvela el origen de su enemistad con Sofía Suescun en 'SV All Stars': "Logan me dijo.."

Marta Peñate , la flamante ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ , se sienta en ‘¡De viernes!’ y desvela cómo se originó su mala relación con Sofía Suescun.

'Supervivientes All Stars' ha estado lleno de roces por la convivencia , y los de Marta Peñate y Sofía Suescun han sido los más sonados, aunque no estaba claro el motivo de su enemistad, pues eran viejas conocidas que parecían tenerse cariño.

"Lo primero que me hizo, nunca lo conté por miedo, pero ya tengo el premio, el pescado está vendido y me lo he ganado yo", comienza Marta Peñate, antes de narrar una historia que también salpica a Logan Sampedro.