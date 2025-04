Después hubo mucho rock and roll y una sucesión imbatible de sus grandes hits, de 'American Woman' a 'Fly Away', pasando por 'Are U Gonna Go My Way' y una última sorprresa. En los bises Kravitz hizo una versión muy extensa de 'Let Love Rule' y se bajó del escenario para darse un baño de multitudes con los fans. En cierto momento el artista apareció en la grada VIP, justo en la que se encontraban Penélope, Bardem y el resto de sus amigos y familiares. El músico se abrazó a ellos y bailó efusivamente a su lado durante varios minutos para sorpresa de todos los asistentes. Era el gran final de un concierto plagado de sudor y buen rollo.