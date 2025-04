El que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre todas las oportunidades que ambos iban a tener en Suiza. Además, el canario confiesa que desde su punto de vista todos sus problemas de pareja se podrían haber terminado poniendo tierra de por medio. "Creo que iba a solucionar nuestra relación", exclama Lester Duque. No obstante, ahora que parece que no hay vuelta de hoja en su matrimonio, el influencer desvela si en sus planes sigue la idea de abandonar Lanzarote , aunque sea solo.

Además, en este último vídeo de 'Juntos y revueltos', Lester Duque cuenta la montaña rusa de emociones que está viviendo desde que su matrimonio se ha comenzado a ir a pique. "He pasado miedo, tristeza angustia, momentos de felicidad", confiesa el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', el cual segura que está siendo muy complicado todo esto para él. No solo eso, el de Lanzarote ha estado reflexionando y ha llegado a la concusión de que no se ha querido lo suficiente, algo que piensa cambiar. ¿Será su mudanza a Suiza el primer paso? ¡Descúbrelo!