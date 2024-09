Julián Muñoz reconoce tener miedo a morir: "No me queda mucho tiempo, esta es mi última entrevista"

Julián Muñoz se ha roto hablando del cáncer de pulmón terminal que padece y de cómo está siendo su durísimo tratamiento: "Tomo 20 pastillas al día"

El ex alcalde de Marbella ha reconocido que, pese a tener un cáncer terminal, se siente feliz: "Me siento querido por toda mi familia"

Un desconsolado Julián Muñoz llora pidiendo perdón a Mayte Zaldívar y cuenta el verdadero motivo de su inesperada boda

Es sin duda una de las entrevistas más esperadas. El que fuera alcalde de Marbella ha roto su silencio tras años alejado del foco mediático y ha elegido '¡De viernes!' para hacerlo. Julián Muñoz, que atraviesa por un complicadísimo estado de salud, ha explicado en primera persona en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta cómo está siendo su larga y dura lucha contra el cáncer que padece.

El político, de 76 años, ha hablado como nunca antes sobre la enfermedad contra la que sigue peleando y ha explicado cómo están siendo estos años de tratamientos y recaídas, unos años en los que su familia está siendo su principal apoyo.

Y es que han sido muy pocas las apariciones del político en los últimos tiempos, pero en todas ellas hemos podido ver a un Julián visiblemente desmejorado, delgado y muy envejecido, que se ayudaba en todo momento de algún familiar o amigo hasta para caminar.

El ex alcalde de Marbella ha reconocido entre lágrimas que tiene miedo a morir y que siente verdadera rabia por "tener que irse en uno de los momentos más felices de su vida". Julián ha confesado que estas han sido sus últimas declaraciones y que no se siente aún preparado para dejar a su familia:

"No sé cuánto tiempo me queda, pero sí que os aseguro que esta es mi última entrevista y os la he dado para agradeceros el cariño que siempre me habéis mostrado. Yo no soy médico, pero sabía antes de ir al doctor que lo que tenía era cáncer de pulmón porque he sido fumador durante 60 años. Lo pasé muy mal con la quimio porque yo tolero muy mal el dolor, tengo dos vértebras rotas, estoy mal de la próstata, tomo 20 pastillas diarias… pero soy feliz. En estos momentos, y desde que salí de la cárcel, puedo decir que soy completamente feliz".

Julián confiesa que tiene miedo a "lo que hay al otro lado"

El cáncer en estado terminal que Julián padece desde hace ya algunos años ha hecho al ex edil plantearse sus grandes miedos. Julián, con la voz entrecortada, ha reconocida en esta su última entrevista que siente miedo a dejar este mundo, ya no por su familia, que sabe "estará bien bajo el abrigo de Mayte", si no por lo que pueda haber al otro lado: