La periodista confiesa que "me sobrecoge verle porque las imágenes que tenemos de él son otras. Verle así me ha impactado". "Es un gran bajón en la salud de Julián", añaden otros colaboradores del programa. "Me impresiona y me llama la atención que vaya solo y nadie le acompañe, porque podría sufrir un traspiés", añade Paloma Barrientos.