José María critica a su madre como abuela: "Tuve que obligarla a que viniera a conocer a su nieto"

José María, hijo de Carmen Borrego, ha concedido su primera entrevista en televisión y ha cerrado la puerta a cualquier reconciliación con su madre

Carmen Borrego se ha mostrado muy dolida con las declaraciones de su hijo: "No voy a estar siempre mendigando amor"

José María Almoguera desvela el verdadero motivo de su separación de Paola: "Yo estaba en un proceso depresivo"

La relación de José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego, atraviesa por su peor momento. El nieto de María Teresa Campos se ha sentado este viernes en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para conceder su primera entrevista en televisión, una entrevista muy esperada con la que pretende poner fin a los rumores que rodean su vida personal.

José María ha hablado sobre la relación pasada con Carmen Borrego, a quien ha calificado como una buena madre, pero también sobre las últimas polémicas por las que se han visto salpicados. José María ha confesado sentir cierto rechazo por la manera en la que su madre ha manejado sus apariciones públicas en los últimos años: "Se ha dejado humillar y ha permitido vejaciones".

El sobrino de Terelu ha contestado también a una de las grandes incógnitas: ¿Existe posibilidad de reconciliación con su madre? José María ha reconocido que "por el momento no es posible", que necesita tiempo para que se calmen las cosas y el tiempo dirá.

¿Podrá Carmen comenzar a ejercer como abuela?

En más de una ocasión Carmen Borrego ha dejado ver que lo que más le duele de la falta de relación con su hijo es el hecho de no poder ejercer como abuela. Carmen apenas ha visto un par de veces a su único nieto porque desde que vendiera la exclusiva del embarazo en una revista la relación se enfrió con su hijo:

"Yo di aquella exclusiva porque era lo que habíamos hablado, ellos estaban de acuerdo, en el último momento se echaron para atrás pero yo no podía porque tenía firmado un contrato. A partir de ahí dejaron de hablarme y me han impedido ejercer como abuela. Yo escribo muchos mensajes a mi hijo y casi nunca tengo respuesta, siempre silencio. Creo que está cometiendo un error al no dejarme ver al niño, las abuelas son muy importantes".

José María, que por el momento no piensa reconciliarse con su madre, ha opinado del inexistente papel de su madre como abuela y ha contado por primera vez en televisión cómo fue el momento en el que Carmen Borrego acudió a conocer a su nieto:

"Yo a mi madre la obligué a que viniera a conocer a su nieto porque ella no quería por el tema de la prensa, le tuve que decir que se dejara de historias que lo más importante era que viniese a verle a mi casa. Mi madre desde que mi hijo nació le ha visto cuatro veces, no más, pero es que ahora no es el momento (...) Me da pena la situación y más me dará el día que mi hijo pregunte por su abuela, pero yo ahora mismo lo que tengo que hacer es pensar en los intereses de mi hijo, yo no quiero que el día de mañana mi hijo me diga que debía haberle protegido, él es lo primero. Que ciertas personas hablen mal de mí y mi madre no me defienda no quiero que mi hijo lo vea, esas cosas me duelen y mucho".

Carmen Borrego, dolida con su hijo y harta de la situación

Carmen Borrego escuchaba atenta los scoops de su hijo y, visiblemente afectada, se preguntaba hasta cuándo debe aguantar esta situación: