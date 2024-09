El hijo de Carmen Borrego, sobre la relación con su madre: "Sé que no hay vuelta atrás desde hace muchos años"

En plena tormenta mediática por el conflicto con Carmen Borrego, José María Almoguera ha acudido a un desfile de moda en el que asegura que no ha dado un portazo a la relación con su madre e invita a la prensa a leer bien y completas sus declaraciones. Además, no podía evitar mostrarse agobiado ante la presencia de los medios de comunicación y las constantes preguntas sobre su conflicto familiar.

Las preguntas sobre su madre se sucedían y Jose insistía en su argumento: "Hay que leer entera la entrevista, cuando sacas la cosas de contexto no son iguales, no hay que poner trocitos, leedla entera".

Sin embargo, hay quien cree que sus declaraciones son contradictorias. "¿Entiendes que es complicado el concepto de 'yo no confío en mi madre pero la sigo queriendo?", preguntaba la periodista Leticia Requejo, Jose respondía de igual modo y añadía: "Sé que no hay vuelta atrás desde hace muchos años".

José María se sentaba esperando al inicio del desfile, pero la presión de los reporteros no disminuía y pedía: "Ya, por favor, porfi ¿Ya? Hoy ya es suficiente". Decía estar "muy bien", aunque reconocía que "agobiado" por la situación: "No te voy a engañar".

Tras acudir a este desfile, Leticia Requejo comentaba en 'TardeAR' que ve que a Jose "le queda mucho que aprender" porque no tiene "muchos recursos" a la hora de responder: "De esa respuesta no sabe salir".

La colaboradora de 'Vamos a ver' no entiende la actitud que ha tomado su primo, arremetiendo contra su madre en la portada de una revista, diciendo que no confía en ella y asegurando que con su trabajo le perjudicó a nivel personal en su matrimonio. "Es una motivación económica", decía.

Es más, comentaba que aconsejó a su madre que no respondiera a su sobrino en televisión: "Le dije 'yo que tú no entraría porque para mí es mejor dejarlo pasar, porque como no tiene sentido nada de lo que está haciendo, para mí darle, bola es darle un protagonismo que no viene a cuento".