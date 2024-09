José María Almoguera desvela el verdadero motivo de su separación de Paola: "Yo estaba en un proceso depresivo"

Era la entrevista más esperada. Le toca el turno a un miembro de la familia que todavía no se había sentado en un plató y lo hace en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego concede su primera entrevista televisiva para explicar de una vez por todas los verdaderos motivos que le han llevado a distanciarse de su madre.

En su última entrevista en 'Lecturas', José María confesaba no confiar en su madre y no tener claro cuándo se trataba de su madre o del personaje televisivo. José María aseguraba que si su madre continuaba pidiendo ver a su nieto probablemente un juez se lo concedería, pero en ese caso le perdería a él para siempre.

Pero José María no solo hace frente esta noche a los conflictos con su madre. El nieto de María Teresa Campos también contestará a la polémica que rodea a su separación de Paola Olmedo, de la que se separó hace tan solo unos meses. Paola, que también concedió una entrevista hablando del clan de las Campos, hablaba así de su relación: "Nos llevábamos bien hasta que me quedé embarazada. Nunca le perdonaré que vendiera la noticia de mi embarazo sin consultarme ni contar con mi consentimiento. Fue una etapa muy difícil, llena de estrés, y apenas tenía tres meses de embarazo".

Ahora, José María cuenta por primera vez el verdadero motivo por el que decidió separarse de la madre de su hijo, unas declaraciones que no habían visto hasta esta noche la luz y que Carmen Borrego ha agradecido:

"A Paola la conozco en casa de mi mejor amiga, una noche, y los dos sentimos interés, en ese momento fue un flechazo. Para mí era importante que Paola conociera a mi familia, no recuerdo que mi madre me dijera nada sobre ella cuando la conoció, ella nunca se ha metido en mis relaciones. Yo en ese momento sentía que quería estar con Paola para el resto de mi vida y por eso me casé. Cuando se lo conté a mi madre se emocionó, disfrutó con la noticia. La relación de Paola con mi madre al principio era muy buena, ella nunca me pidió que me alejara de mi familia y claro que alguna vez ha criticado a mi familia estando yo delante, pero como en todas las familias, en todas las familias cuecen habas (...) Cuando Paola se quedó embarazada se nos comentó para hacerlo los tres (la exclusiva en la revista), pero nosotros luego viendo cómo estaban las cosas decidimos que no era el momento. Paola llevaba muy poco tiempo embarazada, no lo sabía todavía todo el mundo, y decidimos que no había que hacerlo, que esto se tenía que parar, pero mi madre a pesar de todo lo hace sabiendo que nosotros no queríamos hacerlo".

Una depresión, el detonante de la separación de la pareja

Se ha hablado mucho sobre los motivos por los que José María y Paola decidieron poner punto y final a su relación y también la forma en la que decidieron contarlo: conjuntamente a través de una exclusiva en una revista. José María ha acabado de una vez por todas con los rumores:

"Mi relación con Paola se acabó por el desgaste, porque yo no estaba bien. Cuando una persona está en un proceso depresivo no ve las cosas como las tiene que ver y es muy difícil gestionarlo. Era mejor que nos separáramos como nos separamos, manteniendo una buena relación, a que siguiéramos y acabáramos matándonos. Nuestra relación no se puede recuperar y tengo que decir que no hubo terceras personas (...) No es que ella me obligara a hacer la entrevista que dimos, pero sí que me dijo que eso se iba a hacer conmigo o sin mí, entonces decidí ir yo también y poner un poco de freno en todo esto, a hacer las cosas lo mejor posible".

El hijo de Carmen Borrego ha reaccionado también en '¡De viernes!' a la entrevista que tiempo después Paola Olmedo acabó dando en solitario y hablando de cómo fueron los meses que estuvo junto a José María:

"Yo no sabía que ella iba a hacer esa exclusiva y me sentó mal ya no que la hiciera, si no que no me lo contara. Espero que no se aproveche de nuestra relación y nuestra ruptura para ganar dinero, sinceramente no creo que lo haga".

Con respecto a las imágenes en las que, ya separado, José María aparecía besando a otra chica el hijo de la colaboradora se mostraba tajante: "Esa chica solo es una chica, no es mi pareja ni lo va a ser. ¿Yo filtrar una foto y más de una persona anónima? eso es que los que hablan no me conocen un pelo. ¿Alexia Rivas de qué me conoce? ¿Cuándo me ha visto? Yo estoy soltero y tengo el listón bastante alto, así que dudo mucho que me haya visto con nadie".

Carmen Borrego se moja sobre la relación de su hijo con Paola

Carmen Borrego, desde plató, no perdía detalle del scoop de su hijo. La pequeña de las Campos escuchaba atentamente las palabras de José María Almoguera y agradecía a su hijo que la sacase de la ecuación sobre el motivo de la ruptura con Paola: