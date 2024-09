La drástica decisión de Carmen Borrego respecto a su hijo tras sufrir un ataque de ansiedad

Carmen Borrego, que sufría un ataque de ansiedad al enterarse de la nueva exclusiva de su hijo, ha decidido tratar de poner distancia con José María: "La distancia la ha puesto él. Poner distancia a un hijo es complicado porque queramos o no siempre estamos ligados a ellos. A mí no me gusta que me juzguen como madre y yo no le voy a juzgar a él como hijo, pero creo que conmigo evidentemente no lo está haciendo bien", ha comenzado.