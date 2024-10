Ángel Cristo da más detalles sobre las fotos y la relación que mantenían su madre Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I

"Eran cosas que no eran normales de mi edad. Tuve que crecer a toda velocidad. La gente se pregunta que cómo hice esto. No era un niño normal", añade el hijo de Bárbara Rey en '¡De viernes!'.

Ángel Cristo ha sigo preguntado también en el plató de '¡De viernes!' sobre qué sabe de la relación entre su madre y el rey emérito : "Yo he escuchado a mi madre decir en casa que, estando con mi padre, lo volvió a ver. Pero también lo contrario". Pero la cosa no queda aquí.

Además, el hijo del domador ha apuntado que en esa época, "todo se escuchaba", dando a entender que en alguna ocasión ha podido haber alguna bronca entre su padre y Bárbara Rey determinada por la relación que estaba teniendo la vedette con el rey emérito. "No puedo en ciertas situaciones dar una información precisa porque no lo he vivido directamente. He vivido cosas. La chica que me crio nos llevaba al cuarto cuando mis padres discutían".