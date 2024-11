Lolita acalla los rumores de su posible retirada de los escenarios: "¿Por qué me queréis matar si tengo la fuerza de un toro?"

Lolita ha dejado claro que solo se ha puesto enferma por una "traqueobronquitis vírica"

La cantante también ha hablado sobre los conflictos familiares de Isa Pantoja con su madre

El problema de salud que retira temporalmente a Lolita Flores de los escenarios: "Estoy en buenas manos"

El pasado viernes 4 de octubre, Lolita Flores informaba a través de sus redes sociales que suspendía la representación de 'Poncia' en las localidades alicantinas de Villena y Elche previstas para ese mismo día y para el domingo 6 de octubre. La artista revelaba que padecía una "traqueobronquitis vírica", por lo que la enfermedad obligaba a Lolita a distanciarse de los escenarios.

La artista se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para aclarar las dudas que han surgido debido a su enfermedad. Lolita ha querido desmentir todos los bulos que se han filtrado en la prensa y ha contado que no se va a retirar de los escenarios. "Tengo una vida que es de locos y mucho estrés", ha empezado a decir la cantante.

"Yo vivo de mi garganta y hay muchos cambios de temperatura. No soy de plástico, me pongo mala como todo el mundo", ha señalado Lolita. También ha explicado que suspendió la actuación que tenía para tener reposo: "Si hice ese vídeo es porque tengo una traqueobronquitis. Me dijo el médico que no podía hablar, ¿pues yo qué hice? Lo suspendí".

"Me da mucha pena que haya gente que me quiera tan mal. A mí me han hecho daño en la vida y no le he deseado ningún mal a nadie. ¿Por qué me queréis matar si tengo 66 años y la fuerza de un toro?", ha contado Lolita mirando a la cámara. Tras esto, ha arremetido contra algunos medios de comunicación.

"A la revista 'Pronto', parece mentira con la de entrevistas que os he dado gratis, que pusierais lo que pusierais. Toda la prensa tiene mi teléfono y no me llamáis para preguntarme. ¿Os creéis que si yo tuviese una enfermedad no lo iba a decir? Por favor, dejen de inventar. Yo de momento no la tengo. No me queráis matar que todavía no tengo dinero para morirme", ha dicho Lolita con mucho humor.

Lolita, sobre el conflicto mediático de Isa Pantoja con su madre

La cantante se ha pronunciado sobre el conflicto que mantiene Isa Pantoja con su madre. Lolita ha señalado que si lo que ha pasado es cierto debería denunciarse: "Yo en esa época ya no estaba. Conocí a Isa cuando era muy chiquitita, con tres años. Yo no dudo de lo que ha contado Isa. Si realmente ha pasado eso me parece denunciable".

Por otro lado, la cantante ha dejado claro que no quiere opinar al respecto porque no conoce la situación: "La última vez que le mandé un mensaje a Isabel Pantoja fue por la muerte de su madre Ana. No me puedo meter en camisas de once varas porque yo no he estado ahí".