Kiko Jiménez recibe una propuesta sexual millonaria: "Me pagan un millón de euros y me lo estoy pensando"

Aunque Kiko no ha dado detalles el contenido de la propuesta, sí que ha compartid o la desorbitada cifra que le han ofrecido: "Hace unos días recibí un mensaje a través de redes sociales ofreciéndome mucho, mucho dinero por fotos mías. No solo de mis pies, también de otras partes de mi cuerpo ".

"Pues mira, me han ofrecido un millón de euros. Aún no he contestado, lo tengo ahí guardado como en standby, es que es mucho dinero... Lo he hablado con Sofía y aún no lo he decidido".