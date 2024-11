Asraf responde a Isabel Pantoja con un dardo: "No le gusto como padre de su nieto, pero soy yo quien cuida de su hija"

"Es algo que teníamos en mente desde que a Isa la operaron de apendicitis, pero no esperábamos que llegase tan pronto . Para mí ser padre supone una gran responsabilidad y tengo muchos miedos desde que me he enterado, me da miedo que venga sano, que yo lo vaya a hacer bien y sepa educarle correctamente (...) Nos enteramos de la noticia cuando Isa tuvo un retraso de 15 días y se hizo la prueba, me quedé sin palabras cuando vi que el test era positivo. Mi padre le dice mucho a Isa que ella para él es como una hija, a mí eso es algo que me gusta mucho, que la hayan recibido con los brazos abiertos a mi chica, para mí era muy importante".

"Yo creo que Isa no tiene esperanza de que su madre se ponga en contacto con ella, ya lo dijo en su momento, que está intentando pasar página yendo a terapia. Han pasado cuatro días y su madre no la ha felicitado, ya no lo va a hacer. Es doloroso decirlo porque hasta Kiko la ha felicitado, pero es la realidad. Isabel (madre) no tiene teléfono, no tenemos ni idea de cómo comunicarnos con ella, pero además Isa ha decidido que no va a estar pendiente de su madre, si llega ese mensaje bien, pero ella ya no lo va a buscar. Para Isa su madre es como un ex tóxico, prefiere pasar página porque no le aporta nada bueno (...) Yo he intentado mediar muchas veces, aunque no se haya hecho público, he intentado solucionar las cosas, pero cuando una persona ni siquiera te responde ya te das por vencido. He intentado hablar con ellas varias veces por teléfono, pero nunca me lo ha cogido. Nadie de esa casa da su brazo a torcer".