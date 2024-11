Isa Pantoja habla del nombre que le quiere poner a su bebé en caso de que sea chica

"Me gusta el carácter de los niños, estoy acostumbrada a tener un niño, ya sé lo que me espera, tiro más a los chicos", comentaba la prima de Anabel Pantoja, que ya es madre de un niño de once años, Albertito, fruto de su relación con Alberto Isla. Y sobre la razón por la que su marido prefiere tener una niña ha explicado que en su casa son tres chicos, ya que tiene dos hermanos pequeños, Anuar y Monsif.