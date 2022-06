Ana Peleteiro se sincera sobre su novio, la salud mental y sus orígenes: "Nunca he buscado a mis padres biológicos"

Para Ana, el tema de su adopción nunca ha sido un tema tabú lo ha abordado siempre con mucha naturalidad. Se siente una afortunada por tener una familia y reconoce que nunca ha tenido curiosidad por saber quiénes son sus padres biológicos: “Lo único que me gustaría saber es cuáles son mis raíces africanas, por saber de qué país es. Pero tampoco ellos nunca me han buscado. No es algo que me pique la curiosidad. Si algún día me pica, lo buscaré”.