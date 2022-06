Boris Izaguirre, recuperado tras superar un grave problema cardiovascular: "He vuelto a nacer"

“Yo, en este tiempo, he pensado mucho en Rubén (su marido). Yo creo que él lo pasó peor. Yo me enteraba de todo, cuando me ingresaron pusieron que estaba hospitalizada. El humor es la clave de la inteligencia. Yo he aplicado tanto la ironía que por qué no utilizarla en ese momento de mi vida”, añade Boris, que ya ha sido operado con éxito de este problema.